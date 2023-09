"Apoyo a Claudia Sheinbaum": López Obrador ante la polémica por la candidatura presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves su completo apoyo a Claudia Sheinbaum, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México que fue elegida como candidata presidencial su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para los comicios de 2024.

"Hoy dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación de México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum", señaló el mandatario durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en medio de una fuerte expectativa por la crisis interna que desató la elección.

La víspera, la científica fue confirmada como la abanderana del oficialismo en una escandalosa jornada, ya que su principal rival, el excanciller Marcelo Ebrard, denunció presuntas anomalías y abandonó el proceso en el último momento.

El exprecandidato advirtió que hubo irregularidades que se agravaron durante la evaluación de las cinco encuestas que se realizaron para otorgarle la candidatura al dirigente que obtuviera mayor intención de voto.

El presidente @lopezobrador_ refrendó su apoyo a @Claudiashein cómo Coordinadora de la 4T.“Yo apoyo a Claudia Sheinbaum, hoy ya dejo de ser el dirigente de Morena y voy a entregar el bastón de mando (…) podrán decir lo que quieran pero se acabo el dedazo”, dijo el mandatario. pic.twitter.com/sdWrx4jFD8 — Braulio Luna (@brauliolunan) September 7, 2023

Ebrard, quien fundó Morena al lado de López Obrador y fue uno de sus más firmes aliados durante la última década, no descartó la posibilidad de postularse bajo las siglas de otro partido, lo que representaría una ruptura histórica en el oficialismo.

En medio de las especulaciones, López Obrador confió en que Ebrard no renunciará a Morena.

"Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Es mi amigo. Espero que él decida apoyar la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo", señaló.

Reglas

López Obrador recordó que uno de los acuerdos partidarios fue que, quien alcanzara el segundo lugar en las encuestas de la elección de la candidatura presidencial, que en este caso es Ebrard, formaría parte del próximo gabinete o sería designado como líder de la bancada de Morena en el Senado, por lo que ya depende de él si acepta o no.

Además, celebró que la mayoría de los precandidatos que buscaron la postulación sí hayan respetado las reglas que todos acordaron, así como los resultados.

"Me dio mucho gusto ayer cuando me enteré de los resultados que todos apoyaron a Claudia Sheinbaum. Claudia hizo también un llamado a la unidad, dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie", dijo.

Por eso, agregó, ahora hay que esperar lo que decida Ebrard.

"Lo estimamos mucho. Es nuestro compañero, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente", dijo al intensificarse los rumores de que el excanciller se postulará al amparo de otro partido.

Sin embargo, insistió en que los dirigentes políticos deben recordar que lo importante no es el cargo, sino el proyecto.

"Ni modo que (Marcelo) se vaya a ayudarle al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?", dijo.

Apuestas

Por otra parte, el presidente advirtió que de ninguna manera está de acuerdo con la demanda de Ebrard de repetir la elección de la candidatura presidencial, ya que el proceso fue transparente.

Además, rechazó las acusaciones que pesaron durante estos meses sobre su presunto y oculto involucramiento en la campaña para apoyar a Sheinbaum.

"No hubo inclinación de la balanza en favor de nadie. Tengo principios, ideales, no tengo doble discurso. La honestidad es lo que estimo más en mi vida, él (Ebrard) lo sabe", señaló.

Con respecto a la culminación de este proceso, afirmó que se sentía muy contento porque demostró que en Morena hay relevo generacional.

"Conozco a Claudia muy bien y estoy muy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Es una garantía para que se le dé continuidad a la transformación. Es una mujer honesta, con principios, con ideales, muy preparada y con experiencia porque ha ocupado cargos importantes, sobre todo es una mujer con convicciones, con principios", afirmó.

Más allá de la crisis partidaria, el presidente les apostó a los periodistas que Morena, es decir, Sheinbaum, será su sucesora porque ganará las elecciones presidenciales del próximo año.

"Puedo decir, sin duda, que va a continuar la transformación. No van a regresar los corruptos al Gobierno, se los apuesto. El pueblo de México dijo basta a la corrupción, no va a poder regresar por sus fueros la mafia del poder", aseguró.

