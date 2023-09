Neymar compara la liga saudita con la Ligue 1 francesa

El futbolista dijo que no se siente "al 100 %" para estar con Brasil en el inicio de las eliminatorias al Mundial.

El delantero brasileño Neymar Jr., que recientemente se ha incorporado a las filas del club saudita Al Hilal, asegura que la Pro League de Arabia Saudita podría ser tan buena como la Ligue 1 de Francia, si no mejor.

"Les aseguro que el fútbol allá [en Arabia Saudita] es igual. El balón es redondo, hay goles y si miras los nombres que han ido a la liga saudita... no sé si es mejor que la liga francesa o no", declaró, citado por la agencia AP.

Al mismo tiempo, Neymar señaló que no se encuentra en plena forma física para jugar con la selección de su país en las primeras dos fechas de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. "Me siento bien, pero obviamente no estoy al 100%. Mi cabeza está bien y mi cuerpo también", afirmó.

Desde febrero, el futbolista ha reducido su actividad debido a una lesión en el tobillo derecho y aún no ha debutado con su nuevo club. "Iba a jugar el partido más reciente [del Al Hilal], pero me golpearon durante el entrenamiento y el técnico decidió dejarme fuera para poder venir a Brasil", indicó el ex Paris Saint-Germain.

La selección brasileña jugará su primer partido de eliminatorias este viernes de local contra Bolivia en el Estadio Mangueirão de la ciudad de Belém. Luego, la Canarinha viajará a Lima para enfrentar el martes a Perú. La última vez que Neymar vistió la camiseta nacional fue en la derrota contra Croacia en los cuartos del Mundial de Catar. Desde entonces Ney despertó dudas sobre su futuro en el equipo y no jugó los tres primeros partidos que disputó este año.

No obstante, el delantero está concentrado con el resto de la selección y, a pesar de que su presencia en los próximos encuentros ha quedado en duda, asegura que en el pasado ha llegado a compromisos internacionales en forma similar y sin embargo ha jugado.

"Tras mucha presión de mi familia y amigos [para regresar a la selección] uno comienza a dar valor a todo lo que hizo. Cuando estás con tu gente, con tu familia, te ponen en tu lugar y te hacen ver que vale la pena seguir feliz vistiendo la camiseta de Brasil", expresó.

