Una mujer trans, presa por agresión sexual, manosea a dos guardias en la cárcel

Una reclusa transexual que cumple una condena de tres años por agredir sexualmente a una enfermera admitió haber manoseado a dos guardias de la prisión mientras le servían comida en su celda.

Katana Paris, de 27 años, agarró por los genitales a una guardia penitenciaria mientras le servía el desayuno en la cárcel de Forest Bank, en Manchester (Reino Unido), el año pasado. Al día siguiente, repitió la misma acción con un guardia masculino que intentaba servirle el almuerzo, recogen medios locales.

Al comparecer ante el Tribunal de la Corona de Manchester, Paris, que es biológicamente varón pero se identifica como mujer, admitió los dos cargos de agresión sexual y fue condenada a seis meses adicionales de prisión.

La reclusa, que tiene condenas por 87 delitos, había sido sentenciada a 37 meses de cárcel tras obligar a una enfermera a arrodillarse contra sus genitales mientras estaba en un hospital, según determinó el tribunal.

La abogada Rochelle Collins afirmó que Paris tuvo problemas emocionales y de salud mental en el momento de los incidentes. "Está extremadamente arrepentida y me dice que esto ocurrió en un momento en el que su salud mental estaba en su punto más bajo", argumentó Collins. "Ella no quiere continuar con este tipo de comportamientos. No ha habido más quejas mientras ha estado detenida", agregó.

Sin embargo, el juez Nicholas Dean señaló que los funcionarios de prisiones están "en una situación en la que son vulnerables a este tipo de agresiones, y merecen y requieren la protección de los tribunales cuando se producen agresiones como esta".

"He leído y examinado el informe de la sentencia, y no estoy convencido de que Paris haya mostrado ningún remordimiento significativo", concluyó Dean.