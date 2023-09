Lavrov: "Hay información de que se realizan intentos de volar los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream"

Rusia dispone de información de que se realizan intentos de hacer explotar los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, a través de los cuales se transporta el gas ruso a Turquía, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un evento celebrado en el marco de su primera visita oficial a Bangladés.

Refiriéndose a la suspensión del acuerdo de cereales, el jefe de la diplomacia rusa señaló que, aunque actualmente todo el mundo exige que Rusia les permita exportar grano de nuevo. "No les estamos prohibiendo, simplemente no les vamos a dejar pasar por los corredores humanitarios que estaban abiertos y [...] que se utilizaron [por los ucranianos] para lanzar drones de superficie y submarinos para atacar no solo a nuestros buques militares, sino también a los civiles", dijo.

Según sus palabras, también se intentó realizar ataques contra buques militares rusos que patrullaban las zonas del mar Negro donde se encuentran los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream. Subrayó que los buques empezaron a patrullar estas zonas, ya que Moscú tiene "información de que también intentan hacerlos explotar, igual que hicieron explotaron los gasoductos Nord Stream" el año pasado.

Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, también reveló que los Turkish Stream y Blue Stream sufren constantes intentos de ataque. "Se está intentando atacar [los gasoductos] Turkish Stream y Blue Stream [...] Nuestros barcos protegen estos 'streams', estos sistemas de gasoductos, y son atacados constantemente. Incluso con la ayuda de drones que se envían para lanzar estos ataques desde los puertos ucranianos del mar Negro", afirmó.

Subrayó que mientras Moscú "proporcionaba claramente garantías de seguridad para la navegación en el marco del acuerdo de granos, la otra parte [Ucrania] utilizaba los corredores humanitarios para ataques terroristas contra instalaciones civiles y militares rusas".