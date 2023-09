Otro periódico impide que OpenAI utilice sus contenidos

The Guardian se unió a CNN, Reuters, Washington Post, Bloomberg, New York Times y Athletic en prohibir a OpenAI que utilice sus contenidos para promocionar productos de inteligencia artificial como ChatGPT.

El periódico británico The Guardian anunció que está bloqueando el uso de OpenAI, propietario de ChatGPT, de su contenido en línea, argumentando que la compañía tecnológica está utilizando contenido sin licencia para crear sus herramientas de inteligencia artificial (IA).

"La extracción de propiedad intelectual del sitio web de The Guardian con fines comerciales es, y siempre ha sido, contraria a nuestras condiciones de servicio", declaró un portavoz de Guardian News & Media. El portavoz agregó que "el equipo de licencias comerciales de The Guardian mantiene muchas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con desarrolladores de todo el mundo y espera seguir construyendo relaciones de este tipo en el futuro".

La decisión fue tomada casi un mes después de que OpenAI anunciara que permitiría a los sitios web bloquear el acceso del rastreador web de la compañía a su contenido. The Guardian no es el único medio de comunicación que impuso la prohibición. CNN, Reuters, Washington Post, Bloomberg, New York Times y Athletic también bloquearon el uso de sus contenidos. La lista de portales que han bloqueado GPTBot incluye Lonely Planet, Amazon, la web de ofertas de trabajo Indeed, el sitio de preguntas y respuestas Quora y Dictionary.com.

La tecnología de IA generativa de ChatGPT utiliza grandes volúmenes de datos extraídos de Internet, incluidos artículos de noticias, para perfeccionar su tecnología y permitir que sus herramientas predigan qué palabra o frase tiene más probabilidad de aparecer tras la pregunta de un usuario.