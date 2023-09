Máximo militar de EE.UU.: Kiev dispone de poco más de un mes para llevar a cabo su contraofensiva

Al régimen de Kiev le queda poco más de un mes para llevar a cabo sus operaciones, dado que las condiciones meteorológicas empiezan a deteriorarse y esto dificultará su contraofensiva, declaró el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., general Mark Milley, en declaraciones a la BBC.

De acuerdo con Milley, la ampliamente anunciada contraofensiva ucraniana estaba siendo más lenta de lo esperado, mientras que el frío dificultaría mucho más las acciones de las fuerzas de Kiev. Afirmó que, aunque en el campo de batalla "se siguen produciendo intensos combates", es demasiado pronto para decir que la contraofensiva había fracasado.

"Todavía queda bastante tiempo, probablemente entre 30 y 45 días de combates, así que los ucranianos no han terminado. Hay batallas que no han terminado. No han terminado la parte de combate de lo que intentan conseguir", dijo.

También subrayó que al principio del conflicto había advertido que "iba a ser largo, lento, duro y con muchas bajas". "Y eso es exactamente lo que está sucediendo", concluyó Milley.