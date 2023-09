Pelosi explica por qué quiere postularse para la reelección en la Cámara de Representantes de EE.UU.

La congresista demócrata Nancy Pelosi, de 83 años, afirmó este viernes en una entrevista con Politico que aspira a postularse para ser reelegida como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. para recaudar fondos para sí misma y sus compañeros del partido.

"Mi objetivo es la Cámara y la presidencia: como candidata, estás en una posición más fuerte", dijo Pelosi. "Quizá no lo saben, pero si no eres candidato no puedes recaudar dinero para ti mismo. Y recaudar dinero para mí me permite gastarlo en otras personas", destacó.

"Para los demócratas en la Cámara, sin embargo, todavía tenía que ser capaz de recaudar dinero significativo para ellos como candidata", añadió.