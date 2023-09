La canción que imita con IA las voces de Drake y The Weeknd, fuera de los Grammy

La canción 'Heart on My Sleeve', en la que se modelan las voces de los famosos intérpretes Drake y The Weeknd con ayuda de inteligencia artificial (IA), no participará en los Premios Grammy. Esta información fue compartida por el director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., en redes sociales.

"Permítanme ser extra, extra claro, aunque fue escrita por un creador humano, las voces no fueron obtenidas legalmente, las voces no fueron autorizadas por el sello o los artistas y la canción no está disponible comercialmente y debido a eso, no es elegible", explicó Mason.

Hace unos días se informó de que la polémica canción fue presentada a los Grammy del próximo año en las categorías de mejor canción de rap y canción del año.