La Casa Blanca comenta la posibilidad de enviar misiles ATACMS a Ucrania

Washington no descarta suministrar misiles tácticos de largo alcance ATACMS a Ucrania, afirmó este domingo Jon Finer, viceasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., citado por Financial Times.

"No quitamos nada de la mesa. No hemos tomado la decisión de anunciar sobre nuevas capacidades, pero nuestra postura durante todo este tiempo ha sido que Ucrania obtendrá las capacidades que le permitan tener éxito en el campo de batalla", señaló Finer. Otro funcionario, cuyo nombre no fue revelado, dijo que "una decisión puede ser tomada pronto".

Este sábado se reportó que el Gobierno estadounidense puede aprobar en breve el suministro de misiles ATACMS, de 300 kilómetros de alcance, a Kiev. No obstante, se destacó que, incluso de aprobarse esta ayuda, este tipo de armamento tardaría meses en llegar a la zona de conflicto.