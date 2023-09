Daniel Sancho pide lavarse los dientes durante la reconstrucción de la escena del crimen

El canal español Telecinco ha publicado imágenes de la primera visita que hizo Daniel Sancho junto con la Policía al lugar donde, según confesó, asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Desde su confesión, Sancho —hijo del actor español Rodolfo Sancho, conocido por su actuación en la serie 'El ministerio del tiempo'— se encuentra detenido en la prisión de Koh Samui, a la espera de un juicio en el que podría enfrentarse a una pena de muerte. En las imágenes, que develan los primeros momentos de la investigación, se puede ver al detenido explicando el altercado previo que lo llevó a cometer el homicidio y los detalles del mismo, así como una descripción de como repartió el cuerpo del médico en varias bolsas de basura sin mirar qué metía en cada una de ellas.

Inicialmente Sancho se mostró presto a cooperar con las autoridades en la recreación de la escena del crimen, respondiendo a todas las preguntas de los agentes, sobre las acciones previas para deshacerse del cuerpo descuartizado de Arrieta y sobre una gran cantidad de dinero encontrada en la escena.

"James, sabes que me he estado portando bien viniendo contigo", se escucha que dice Sancho a uno de los oficiales tailandeses antes de interrumpir la reconstrucción para pedir que le permitan lavarse los dientes, mientras asegura que quiere seguir portándose bien. "Me he estado comportando, quiero colaborar con ustedes. Quiero seguir comportándome", insiste.

Por su parte, los policías tailandeses parecen satisfechos con el actuar de Sancho para esclarecer los detalles del crimen, por lo que le buscan las llaves para soltarle las esposas y le ofrecen tiempo suficiente para darse una ducha.