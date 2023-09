Muere Ian Wilmut, científico que lideró el experimento de clonación de la oveja Dolly

El científico y embriologista británico Ian Wilmut, conocido por liderar el grupo de investigación que en 1996 clonó la oveja Dolly a partir de una célula adulta, falleció a los 79 años de edad. Así lo confirmaron este lunes desde la Universidad de Edimburgo (Escocia), sede del Instituto Roslin, donde se realizó la primera clonación de un mamífero de ese tipo.

El experimento con Dolly marcó un hito en la carrera de Wilmut, que había estado trabajando en el campo de la ciencia animal desde finales de los años sesenta. En 1973 formó parte del equipo de la Universidad de Cambridge que creó a Frostie, el primer ternero nacido a partir de un embrión congelado.

El logro alcanzado por el equipo de Wilmut en 1996 dio inicio a un debate público sobre la ética de la clonación, ante temores de que la técnica podría utilizarse en el futuro para clonar a humanos. El propio científico señalaba, en comentarios para The New York Times, que su experimento "no tenía nada que ver" con eso y calificó la posible clonación humana como "repugnante".