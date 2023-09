General alemán asegura que Berlín apoyará a Ucrania en los próximos 10 años

El jefe del Estado Mayor del Ministerio de Defensa de Alemania, Christian Freuding, estimó que el conflicto no terminará en un futuro próximo.

El general de Brigada y jefe del Estado Mayor de planificación y mando del Ministerio de Defensa de Alemania, Christian Freuding, declaró este domingo que su país no teme un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania y está dispuesto a apoyar a Kiev durante la próxima década.

En el foro Yalta European Strategy (Estrategia Europea de Yalta, en español), celebrado en Kiev, Freuding se mostró seguro de que el compromiso de Alemania de apoyar a Ucrania con armas y otros suministros es "perdurable".

"Al principio de la guerra era incluso impensable enviar una sola arma de mano [...], ahora enviamos drones, artillería, tanques, vehículos de combate de infantería, etcétera. Nuestro apoyo es inquebrantable y seguiremos haciéndolo mientras Ucrania lo necesite", subrayó.

Preguntado sobre si Berlín está preparado para una "guerra larga" que dure varios años, el general respondió que no le parece realista pensar que el conflicto puede terminar en un futuro próximo. Asimismo, aseguró que el Gobierno de su país cuenta con el apoyo del Parlamento para prestar ayuda armamentística a Kiev "hasta el año 2032".

"Estamos dispuestos y preparados para prestar apoyo a largo plazo... y estamos dispuestos a que el tiempo... sea nuestro aliado, y no a que el tiempo se convierta en aliado de [el presidente ruso Vladímir] Putin", dijo Freuding.

¿Entregas de misiles Taurus?

Entretanto, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este lunes que Berlín no va a suministrar a Ucrania misiles de crucero Taurus, de un alcance de unos 500 kilómetros, simplemente porque EE.UU. decida dotar a Kiev con proyectiles tácticos ATACMS, que cubren distancias de más de 300 kilómetros y cuya entrega se sopesa en Washington.

"No hay automatismos en esta guerra", dijo Psitorius, citado por Reuters, que señaló que su país aún no está en condiciones de decidir si entrega o no a Ucrania los misiles Taurus. Se estima que la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) cuentan con, aproximadamente, 600 misiles de crucero, gran parte de los cuales se encuentran operativos.

Kiev ya dispone de misiles de largo alcance como los Storm Shadow, de fabricación británica, con un alcance de más de 250 kilómetros, o como su análogo francés SCALP-EG. Sin embargo, estos proyectiles, al igual que los Taurus, se lanzan desde aviones, mientras que los ATACMS se disparan desde sistemas de lanzamisiles múltiple como HIMARS o M270 que están a disposición del Ejército ucraniano.