Alberto Fernández dice que la plantilla del FMI tiene "la misma lógica que un fondo buitre"

El presidente argentino criticó que durante la renegociación del acuerdo el organismo no tuviese en cuenta la grave sequía que sufrió el país.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que la plantilla técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene "la misma lógica que un fondo buitre".

"Un fondo buitre actúa como un buitre. Son usureros, viven de cobrar y asfixiar con los intereses", dijo durante una entrevista con la emisora El Destape, y en la que habló de su reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la Cumbre del G20 en la India.

📻 "Nos dejaron 54% de inflación. Tuvimos que soportar la pandemia, la guerra, la sequía y, aún en ese contexto, creamos 1.200.000 empleos y tenemos una de las tasas más bajas de desocupación". El presidente @alferdez en #VerdadesAfiladas por @eldestape_radio. #ElDestapeSinFinpic.twitter.com/y8JFukIUD9 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 11, 2023

Fernández recordó que el FMI nació como "prestamista en última instancia". "Tenía que dar recursos financieros a los países que no podían conseguir recursos en el mercado privado, por lo tanto, tenía que auxiliar y cobrar intereses mucho más bajos. Todo eso se tergiversó y se dio la vuelta", añadió.

"Un poder indebido"

En opinión del mandatario, el 'staff' del organismo, que exige mayores ajustes a Argentina en un momento de retracción económica y pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, tiene "un poder indebido".

"Néstor [Kirchner, expresidente argentino​] solía decir que los acreedores a los muertos no les cobran. Los muertos no pagan. No tiene sentido ahorcar a un país hasta asfixiarlo, pero esa lógica sigue imperando en el 'staff' del fondo", aseveró.

Fernández calificó la reunión de "muy dura" y dijo que habló a Georgieva con "respeto y mucha severidad" de las elevadas tasas de sobrecargas que aplica el organismo, que no tuvo en cuenta la grave sequía que sufrió Argentina durante la renegociación del acuerdo.

"La discusión tuvo que ver con el hecho de que no se estaba considerando adecuadamente el daño que había sufrido la economía argentina como consecuencia de esa sequía", explicó el mandatario, que añadió que la directora ejecutiva del FMI le dio la razón.

Asimismo, el mandatario destacó que trató el asunto con el presidente estadounidense, Joe Biden, "porque el gobierno de EE.UU. intentó acompañar a Argentina".

