Macri responde a las "versiones maliciosas" y ratifica su apoyo a la candidatura de Bullrich

El líder de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri, despejó dudas sobre su postura respecto de las próximas elecciones presidenciales en Argentina y ratificó su respaldo a la postulante de su coalición, Patricia Bullrich. "Es mi candidata", afirmó, a la vez que criticó a Javier Milei por sus "enojos".

Durante una entrevista televisiva con el canal TN, el expresidente manifestó que "Argentina necesita un cambio profundo, real y ese es el que puede liderar" Bullrich, "con un equipo, un plan, una experiencia". "Escuché gente que hacía interpretaciones psicológicas, versiones maliciosas de que yo podría tener dos candidatos, es como no conocerme", respondió a quienes lo vinculaban con Milei.

En ese sentido, sostuvo que el representante de La Libertad Avanza "expresa enojo más que ideas", pidió "conducir sin mesianismo, sin locuras" y evaluó que "los argentinos se hartaron de la mentira del estadocétrico".

"No me parece que en la Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica. Cuando lo veo a Milei ponerse tan violento… Por ahí no es", expresó Macri, quien concluyó: "Nuestro desafío es que parte de los que se enojaron vuelvan a apoyarnos".

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el 13 de agosto pasado, La Libertad Avanza fue la agrupación que más votos obtuvo, con 29,86 %; seguido por JxC, con 28 %; y Unión por la Patria, con 27,28 %. Las elecciones generales serán el 22 de octubre próximo.