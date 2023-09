Moscú: Japón no muestra "ninguna transparencia" sobre el vertido de agua de Fukushima

Moscú no ve "ninguna transparencia" en las acciones de Tokio en cuanto a la descarga de agua de la central nuclear Fukushima, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en una sesión informativa en el Foro Económico Oriental en Vladivostok (Lejano Oriente).

"Vemos declaraciones interminables, algunos trucos publicitarios con desayunos o almuerzos del pescado capturado, por lo visto, directamente en esta agua desechada, pero entendemos el precio de esto. Lo que exigimos: un trabajo normal, transparente, abierto, basado en datos científicos y un enfoque científico […] No lo vemos. No lo vemos, porque no lo hay", explicó la vocera diplomática.

En este contexto, Zajárova dijo que Rusia espera que Japón proporcione acceso para monitorear la situación de la radiación en áreas donde se vierte el agua de la central nuclear.

"Esperamos que Japón aún dé explicaciones detalladas sobre todos los aspectos que son de interés para los países, en particular para el nuestro, y que están relacionados con el proceso iniciado de liberación de agua", agregó la vocera.

No solo Rusia ha expresado su preocupación al respecto, sino también China y los propios japoneses también tienen preguntas, agregó Zajárova. "En cuanto a los surcoreanos, […] casi irrumpieron en la Embajada japonesa", recordó.

Elemento radioactivo en el agua

En agosto, el operador de la central nuclear Tokyo Electric Power comenzó a descargar al océano el primer lote de agua que, según las autoridades niponas, "es tratada para reducir los materiales radiactivos a niveles seguros y luego se diluye con agua de mar para hacerlo mucho más seguro que los estándares internacionales".

Los muestreos de agua de mar, sin embargo, confirman la presencia de tritio (isótopo radiactivo del hidrógeno).