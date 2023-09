Podoliak contra todos: ¿qué hay detrás de las críticas de la Oficina de Zelenski?

El asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak, lanzó en los últimos días una serie de comentarios despectivos contra varios países y organizaciones internacionales, dando a entender que su postura respecto a Rusia en medio del conflicto ucraniano no favorece a Kiev.

Francisco como "herramienta de la propaganda rusa"

Podoliak, que desde el inicio de las hostilidades no escatima fuerzas para criticar a los que no muestran apoyo pleno al Gobierno del presidente Vladímir Zelenski, abrió un nuevo capítulo de críticas con el papa Francisco, a quien acusó de ser una "herramienta de la propaganda rusa".

"Si evaluamos las frases del papa con una mente abierta, vemos que son un aliento incondicional al imperialismo agresivo, un aplauso a la idea sangrienta del 'mundo ruso', que implica la destrucción brutal de las libertades y estilos de vida de los demás", dijo el funcionario ucraniano a finales de agosto.

De este modo, criticó las palabras del pontífice, quien instó en un evento por videoconferencia a jóvenes católicos rusos a no olvidar su "gran herencia" y tomar ejemplo de los personajes históricos del Imperio ruso, como Pedro el Grande y Catalina II.

China y la India y su "potencial intelectual débil"

Este martes, Podoliak descargó su descontento contra China, la India y Turquía. Concretamente, el asesor de la Oficina de Zelenski aseveró que Pekín y Nueva Delhi "no analizan las consecuencias de sus propios pasos" y "tienen un potencial intelectual débil". En este contexto, aseveró que dichas naciones, así como Turquía, "ganan dinero con esta guerra", aludiendo a que se guían por "intereses nacionales".

Desde la Cancillería china indicaron esta jornada que "no entienden el trasfondo" de tales comentarios, al reiterar que Pekín "siempre ha actuado de manera responsable" en el contexto del conflicto en Ucrania. "[Podoliak] debería hacer un análisis serio y adoptar una visión correcta de la situación", remarcó la vocera de Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa.

Las tres naciones mencionadas por el representante de Zelenski se han negado a unirse a las sanciones occidentales contra Rusia por su operativo en Ucrania y abogan por seguir profundizando sus lazos económicos con Moscú. Asimismo, China, la India y Turquía abogan por poner fin a las hostilidades a través de una resolución política y participan en los esfuerzos diplomáticos para intentar frenar el conflicto.

Por otra parte, Podoliak arremetió también contra organizaciones internacionales como la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Cruz Roja y otras, al aseverar que son entidades "ficticias". En cuanto a la ONU, el asesor llegó a afirmar que este ente es "una oficina de cabildeo para hacer dinero con el fin de asegurar una buena vejez" para sus funcionarios.

Grandes pérdidas durante la contraofensiva

Las arremetidas de Podoliak se producen en un momento en el que la contraofensiva de Kiev no muestra los resultados que esperaban. Este mismo martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que desde el inicio de la contraofensiva ucraniana las bajas de Kiev ascienden a 71.500 efectivos, al tiempo que fueron destruidos 543 tanques y casi 18.000 blindados de diferentes tipos.

"Ucrania realiza la llamada contraofensiva. No hay resultados, por supuesto. Ahora no vamos a decir si fue un fracaso o no, no hay resultados, pero hay pérdidas. Grandes", dijo Putin en el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok (Lejano Oriente ruso).

La permisividad de Kiev

Por su parte, el periodista ucraniano chileno Oleg Yasinsky comentó a RT que Podoliak "es uno de los más ignorantes integrantes del Gobierno ucraniano, que tampoco brilla por su inteligencia".

Es una persona famosa por no tener principio, trabajó para todos los gobiernos anteriores y fue rescatado por Zelenski especialmente para hacer declaraciones que el mismo presidente no haría.

"Si viene una fuerte réplica por ejemplo de China, Zelenski hará responsable a Podoliak. También las escandalosas declaraciones de este personaje son resultado de que Occidente acostumbró al Gobierno ucraniano a que se le permita absolutamente todo", considera el analista.

Por su parte, el experto de la Asociación de Politólogos Militares, Andréi Koshkin, explicó al canal ruso 360 que las autoridades de Kiev buscan a "culpables externos" debido al "fracaso" de su contraofensiva. "Podoliak empezó a hacer valoraciones de que no solo dieron pocas armas, sino que las instituciones de gobernanza mundial de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y otras no garantizaron la victoria de Ucrania. En otras palabras, deberían haber arruinado a Rusia", indica el experto.

A su vez, el exdiputado del Parlamento ucraniano Vladímir Oléinik sostuvo que Podoliak simplemente copia el estilo del discurso político de Zelenski. Asimismo, aconsejó a los representantes de Kiev a aprender de Turquía, China y la India y dejar de ser "una marioneta en manos de los países occidentales".

"Estas personas deberían tener no solo conciencia, sino una etiqueta básica y respeto por las organizaciones internacionales a las que pertenecen. [...] Y la impresión que se desprende de sus últimas declaraciones es que son completamente inadecuadas", destacó.

Marcha atrás

Entretanto, Podoliak decidió retractarse de algunas de sus palabras. "Turquía, la India, China y otras potencias regionales tienen cada vez más y más claro derecho a reclamar un papel global en el mundo moderno", escribió el asesor ucraniano en su cuenta de X.

Agregó que las grandes potencias deben "acelerar" la derrota de Rusia, porque el mundo "tendrá más posibilidades de volver a la estabilidad y a las reglas del juego".