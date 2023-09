¿El 'efecto Milei' en México? El polémico actor que reivindica a Trump y las políticas de ultraderecha

Mientras que en varios países latinoamericanos los perfiles de ultraderecha han venido ganando simpatías en medio de un contexto caracterizado por la polarización del campo político y las dificultades económicas, México se mantiene, hasta el momento, como una excepción.

De hecho, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México (integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática), ha optado por dejar a un lado discursos extremistas (y de odio) en contra del lopezobradorismo.

La postulación de Eduardo Verástegui, sin embargo, representa una apuesta por la defensa radical de los valores de una sociedad ultranacionalista, de corte conservador y con principios religiosos.

Sus posturas en contra de la despenalización del aborto, la eutanasia, los matrimonios igualitarios, la adopción monoparental, así como su rechazo a lo que ha hecho en llamar "comunismo (socialismo)", lo colocan en el mismo espectro de figuras como Javier Milei (Argentina) y expresidentes como Donald Trump (EE.UU.) y Jair Bolsonaro (Brasil).

En los meses por venir, Verástegui tiene como desafío la recolecta de 960.000 firmas con fecha límite el próximo 6 de enero, requisito que la autoridad electoral exige para validar su postulación en calidad de independiente.

Para conseguirlo, ya teje alianzas lo mismo con figuras políticas de otros países, líderes religiosos y empresarios, ávidos todos de un candidato que, sin cortapisas, salga en defensa de sus intereses de cara a la elección presidencial de 2024.

Salinas Pliego: un aliado clave

En su camino para recolectar firmas, Verástegui encontraría un poderoso aliado en Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de TV Azteca.

Para varios analistas políticos no fue una casualidad que Verástegui se haya reunido con el magnate a unos días de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de redes sociales, Salinas Pliego publicó una fotografía tomada en las instalaciones de su televisora en la que, acompañado de Verástegui, comentaba que se encontraban "cocinando sorpresas".

Aún sin saber qué tipo de proyectos alistan, no hay duda de los puntos en común entre ambos. Con Salinas Pliego, Verástegui comparte el rechazo a lo que él denomina regímenes "comunistas (socialistas)": países donde, según ellos, la población está condenada a vivir en la pobreza y las libertades brillan por su ausencia.

En este mismo sentido cabe destacar que, durante los últimos meses, las emisiones de TV Azteca han promovido una campaña en contra de los libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estos materiales, de acuerdo con los presentadores de noticias de la televisora del Ajusco, además de constituir un retroceso para la educación en México por estar "plagados de ideología", no hacen sino promover el "comunismo (socialismo)" de manera deliberada.

Otro de los temas en los que Verástegui hallaría bastante eco en el dueño de Grupo Salinas para que apoye su campaña es su posición en contra de matrimonios homosexuales. En definitiva, Salinas Pliego está bien representado en Eduardo Verástegui.

En días pasados, TV Azteca le abrió las puertas a Verástegui para promocionar su más reciente película, 'Sonidos de Libertad', una producción donde se aborda el tema de la trata de personas desde una perspectiva conservadora y religiosa.

Resta por ver si, en su camino para recolectar firmas, la segunda televisora más importante de México se anima a catapultar la imagen de Verástegui a través de sus emisiones, con vistas a incrementar su nivel de popularidad.

Surge la misma incógnita si el actor de telenovelas logra convertirse en candidato presidencial. No sería la primera vez en México que una empresa de televisión se suma de lleno a la promoción electoral de un candidato.

Alianzas (y compromisos) con Trump y Milei

Su intención de convertirse en candidato a la Presidencia se hizo pública durante un evento de promoción de su más reciente película, 'Sonidos de libertad'.

A ese evento, realizado en julio pasado, Verástegui invitó al expresidente de EE.UU., Donald Trump, quien además de expresar su gusto por la cinta, se congratuló de las aspiraciones del actor.

"Fue increíble, posible presidente, hacer de esta película la más candente en todo el mundo, creo que es comparable con volverte presidente de México, ¿cierto?", sentenció Trump.

La relación entre ambos data de buen tiempo atrás. En septiembre de 2020, aún como presidente, Trump nombró asesor a Verástegui de la iniciativa Prosperidad Hispana.

Verástegui, por su parte, se volcó a apoyar a Trump durante la contienda electoral frente a Joe Biden en noviembre de 2020.

Para Verástegui, la posición del político emanado de las filas del Partido Demócrata a favor de la despenalización del aborto resultaba "contradictoria" y no tenía cabida. Respaldó a Trump en todo momento, incluso después de su derrota.

"No pueden, ni podrán contra el defensor de los no nacidos y la libertad religiosa. El presidente Trump en cuatro años no participó en una sola guerra. Seguirá luchando por la defensa de la vida y la libertad religiosa", escribió en enero de 2021.

Trump no es el único político en el continente con el que Verástegui, además de identificado, ha logrado estrechar la cooperación con la mira puesta en alcanzar objetivos comunes.

Otro es Javier Milei, quien arrasó en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina y con quien el actor ya mantuvo contacto directo.

En el marco de la promoción de su más reciente película, Verástegui fue recibido por Milei en Buenos Aires a mediados de agosto pasado.

Durante su encuentro, Milei firmó una carta compromiso en contra de la trata de personas, a solicitud de Verástegui. Así, en caso de ganar la elección presidencial, Milei hará de la lucha en contra de la trata de personas una prioridad.

Críticas al Partido Acción Nacional

Otro de los rasgos que distingue a Verástegui es su rechazo hacia los partidos políticos del viejo régimen.

Incluso contra aquellas agrupaciones de corte conservador como el Partido Acción Nacional (PAN), fundado en la década de 1930.

El actor mexicano ha calificado de "tibios" a quienes forman parte del partido blanquiazul. Y es que, según su punto de vista, no han sabido defender con contundencia los ideales ultraconservadores que dieron origen a su partido.

Más recientemente, Verástegui cargó contra Marko Cortés, presidente nacional del PAN, luego de que convocara al excanciller Marcelo Ebrard —inconforme con los resultados de la encuesta del oficialismo para elegir a su candidato presidencial— a sumarse al Frente Amplio por México.

Según Verástegui, pedir la incorporación de un personaje como Ebrard, quien como jefe de Gobierno de la Ciudad de México promovió la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios, entre otras iniciativas, no hace sino restar credibilidad (y votos) a un partido como Acción Nacional, cuyos principios son los de una sociedad conservadora.

También ha lanzado críticas contra Xóchitl Gálvez, quien se perfila como candidata presidencial del Frente Amplio por México, luego de que la senadora por el PAN se pronunciara a favor de la interrupción legal del embarazo en el plano federal, en contraste con sus compañeros de bancada.

Por otra parte, a diferencia de Acción Nacional, Verástegui no tiene problema a la hora de suscribir los valores de organizaciones ultranacionalistas y de ultraderecha como Vox, partido político español encabezado por Santiago Abascal.

Hay que recordar que, en septiembre del 2021, dirigentes del PAN —además de Xóchitl Gálvez— se deslindaron de Vox, luego de que varios de sus senadores mantuvieran una reunión con integrantes de esta organización y firmaran la Carta Madrid, un manifiesto de agrupaciones de ultraderecha de varias partes del mundo en el que se enumeran un conjunto de lineamientos contra el comunismo y el socialismo.

Gracias @Santi_ABASCAL por venir a #México a compartir trabajos y esfuerzos. #Juntossomosmásfuertes Sigamos defendiendo la vida, la familia y las libertades fundamentales. Dale RT si estás de acuerdo. @MoVivaMexico@vox_espic.twitter.com/b4Bd2Py1pb — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 6, 2021

Verástegui, en cambio, presumió su fotografía con Abascal en redes sociales, a quien agradeció su visita a México y solicitó continuar impulsando una agenda común. "Sigamos defendiendo la vida, la familia y las libertades fundamentales", comentó el actor a través de Twitter.

Un horizonte político que no se limita a 2024

De cara a la elección del 2 de junio de 2024 y, tomando en cuenta las preferencias al corte de caja de hoy, parecería que Verástegui no tiene grandes posibilidades de disputar la presidencia codo a codo con Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum gana candidatura presidencial de Morena en MéxicoAlfonso Durazo, dirigente nacional de Morena, anunció los resultados de las encuestas que confirmaron los vaticinios de los últimos meses, donde Sheinbaum figuraba en primer lugar. pic.twitter.com/dwq1oE8fse — Sepa Más (@Sepa_mass) September 7, 2023

En varios países de América Latina, sin embargo, ante el desgaste del Gobierno y una ola de campañas mediáticas que lo mismo combinan mensajes llenos de miedo, mentiras y verdades a medias, figuras políticas apenas conocidas han conseguido, en apenas unos meses, hacerse de un alto nivel de popularidad.

Así ocurrió en los casos de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. El triunfo de Milei en las elecciones primarias de Argentina no hace sino demostrar que alguien sin experiencia política, pero con un mensaje que logra conectar con el descontento popular, aumenta de facto sus posibilidades de ganar una elección presidencial.

En este contexto, cabe destacar que las posibilidades para que Verástegui consiga hacer crecer su número de simpatizantes no son pocas. Hay un caldo de cultivo generado a lo largo de casi cinco años de Gobierno y que el actor bien podría aprovechar a su favor.

Por ejemplo, desde los partidos políticos de la oposición y los principales medios de radio y televisión se ha insistido en colocar a las clases medias como antagonistas de la denominada 'Cuarta Transformación'.

Resalta también la insistencia sobre una supuesta amenaza comunista y socialista o la implantación de un régimen político dedicado a "coartar las libertades" bajo la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, si bien hasta la fecha estos planteamientos no han conseguido calar en el imaginario de la sociedad mexicana que, pese a varias inconformidades, mantiene su apoyo al Gobierno actual a decir de la mayoría de los sondeos de opinión, no se descarta que Verástegui vaya ganando adeptos.

Sobre todo, tomando en cuenta que la hoja de ruta del fundador de las organizaciones Viva México y Manto de Guadalupe no necesariamente está limitada a la elección presidencial del próximo año.

Después de los comicios, Verástegui bien puede aspirar a formar un nuevo partido político, o bien plantearse la necesidad de ganar posiciones en los Congresos (federal y locales) para impulsar (o bloquear) iniciativas de ley.

