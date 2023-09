El ministro de Justicia de Brasil reitera que su país podría revisar su adhesión a la CPI

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, dijo este miércoles que su país podría revisar su adhesión en la Corte Penal Internacional (CPI), algo que ya había comentado el mandatario del gigante suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva.

El funcionario alegó, en conversación con la prensa en el Senado de la nación, que esta decisión respondería a que muchos países, incluyendo algunas potencias mundiales, no están adheridas a la CPI, es decir, no son signatarios del Estatuto de Roma, que dio lugar a la fundación de esta corte.

"La Corte Penal Internacional fue incorporada al derecho brasileño, sin embargo, muchos países del mundo, incluidos los más poderosos del planeta, no lo hicieron. Lo que correctamente advirtió el presidente Lula es que existe un desequilibrio en el que algunos países se adhieran a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y otros no, como EE.UU., China y otros países importantes del mundo", dijo el ministro.

Añadió que eso genera que no haya "igualdad entre las naciones en la aplicación de este instrumento".

"Fue una advertencia que hizo el presidente y está claro que la diplomacia brasileña sabrá evaluar esto en otro momento", enfatizó.

Adelanto de Lula

El pasado lunes, Lula sostuvo que es necesario revisar la adhesión del país a la CPI. Esto luego de la polémica generada en torno a que un posible viaje a Brasil del presidente de Rusia, Vladímir Putin, para participar en la cumbre del G20 que se celebrará en 2024 en Río de Janeiro, podría terminar en su arresto.

"Realmente quiero estudiar la cuestión de la CPI. Sobre todo, porque EE.UU. no es signatario, Rusia tampoco lo es. Quiero saber por qué Brasil es signatario de algo que EE.UU. no acepta", sostuvo.

Sin embargo, Lula indicó que la reflexión no significa que su país abandone la CPI. "No estoy diciendo que vaya a abandonar el tribunal. Solo quiero saber... y se me acaba de ocurrir. Ni siquiera sabía que este tribunal existía", añadió.

El fin de semana, Lula aseguró que Putin no sería arrestado si viajase a Brasil, pese a la orden dictada por la CPI. El lunes ratificó su opinión y manifestó que la decisión recaería en el Poder Judicial. "Eso lo deciden los tribunales. Ni el Gobierno ni el Congreso Nacional", señaló.