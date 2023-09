Macri rechaza oferta de Milei para un eventual cargo y afirma que no integrará "ningún gobierno"

El expresidente argentino reiteró su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pero aclaró que no formaría parte de su gestión.

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró este miércoles que no integrará ningún gobierno tras las elecciones, y ratificó su compromiso con la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), la exministra de Seguridad durante su gestión, Patricia Bullrich.

Durante un encuentro organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, el exmandatario de centro derecha rechazó el ofrecimiento del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, para que sea su representante internacional en caso de ganar los comicios del 22 de octubre, informó el sitio Iprofesional.

"No voy a formar parte de ningún gobierno. Si no me hubiera presentado yo", aclaró ante la consulta de un periodista respecto a la invitación del economista liberal.

📌Mauricio Macri: “No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo”👉Rechazó el ofrecimiento que le hizo Javier Milei para ser su representante en el mundo y descartó la posibilidad de integrar una administración liderada por Patricia Bullrich. pic.twitter.com/dKfDd8fbkK — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 13, 2023

"Yo quiero ser respetuoso con Milei porque mucha gente lo votó. Pero creo en el trabajo de Juntos por el Cambio. Es el momento de capitalizar nuestra experiencia para emprender el camino definitivo del cambio en la Argentina", afirmó Macri.

Este lunes, durante una entrevista televisiva, el empresario sostuvo que el representante de La Libertad Avanza "expresa enojo más que ideas", y pidió "conducir sin mesianismo, sin locuras".

"Acción de trabajo"

Por otra parte, Macri se mostró confiado de una victoria de JxC en los comicios generales, tras alcanzar el segundo lugar en las primarias del 13 de agosto, detrás de LLA y por encima del peronismo: "Hoy hay un apoyo distinto del que hubo en 2015. Antes pedían un cambio de forma. Hoy hay una consciencia de que si no trabajas este país no sale adelante", expresó el exjefe de Estado.

Y añadió: "Tiene que haber una acción para que haya un resultado y esa acción es el trabajo. Hay que ser respetuoso con quienes en las primarias optaron por los libertarios (como denominan a los votantes de LLA)".

El político conservador anunció en marzo de este año que no se presentaría a las elecciones presidenciales de este año, bajo el argumento de que buscaba "agrandar el espacio político del cambio" que creó junto a otros referentes de la centro derecha argentina.