Musk, Gates y otros 'pesos pesados' de tecnología abordan la IA a puerta cerrada en el Senado de EE.UU.

Los líderes de la industria tecnológica de EE.UU. se reunieron este miércoles con más de 60 senadores del país en una sesión a puerta cerrada para abordar la inteligencia artificial (IA) en medio de los debates sobre el papel del Estado para regular este sector.

Entre los 'pesos pesados' de empresas tecnológicas que participaron en la cita, figuran los directores ejecutivos de SpaceX y Tesla, Elon Musk; Meta*, Mark Zuckerberg; OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, Sam Altman; Nvidia, Jensen Huang; IBM, Arvind Krishna; Alphabet y Google, Sundar Pichai; y Microsoft, Satya Nadella, así como el cofundador de la corporación, Bill Gates.

Encuentro "histórico"

Musk calificó el encuentro de "histórico" y se pronunció a favor de la creación de una agencia federal para supervisar la IA, al tiempo que volvió a advertir sobre los riesgos que esta representa. "Las consecuencias de que la IA vaya mal son graves, por lo que debemos ser proactivos en lugar de reactivos", señaló el empresario, citado por NBC News.

Ante la pregunta de si la IA puede destruir la humanidad, el magnate tomó una pausa y respondió: "Hay alguna posibilidad por encima de cero de que la IA nos mate a todos. Creo que es baja. Pero si hay alguna posibilidad, creo que también debemos considerar la fragilidad de la civilización humana".

Mientras, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aseguró que quedó sorprendido por el consenso general que hubo pese a desacuerdos sobre temas particulares. "Creo que todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos el liderazgo del Gobierno", indicó.

Con miras a una legislación

Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta del Congreso, Chuck Schumer, señaló en sus comentarios ante periodistas que la reunión marcó el inicio de "una tarea enorme, compleja y vital: sentar las bases de una política bipartidista" sobre la IA, recoge CNBC.

Schumer subrayó que antes de adoptar una legislación para regular la materia en cuestión muchos congresistas quieren saber más sobre su naturaleza. Sin embargo, advirtió que hace falta elaborar un enfoque equilibrado para no apresurarse a aprobar las normas legales, pero, al mismo tiempo, no tardar en ello varios años. "No pueden ser días ni semanas, pero tampoco años. Estará en la categoría general de meses", resaltó.

En este contexto, el demócrata destacó que durante la reunión se logró llegar a "cierto consenso sobre algunas cuestiones" como, por ejemplo, la necesidad de regulación de este tipo de inteligencia. "Pregunté a todos los presentes si los gobiernos debían desempeñar un papel en la regulación de la IA, y todos levantaron la mano, aunque sus opiniones eran diversas", enfatizó.

"Fiesta de cóctel" para los "monopolistas más grandes del mundo"

Sin embargo, algunos senadores como el demócrata Richard Blumental y el republicano Josh Hawley criticaron duramente la reunión al considerar que no daría resultados concretos. En particular, Hawley la tachó de una "fiesta de cóctel" y rechazó su carácter privado.

"No sé por qué invitamos a todos los monopolistas más grandes del mundo para venir y dar pistas al Congreso sobre cómo ayudarles a ganar más dinero y luego cerrarlo [el encuentro] al público. [...] Estas son las mismas personas que han arruinado las redes sociales", señaló el legislador, citado por CBS News.

Blumental y Hawley presentaron en julio un marco legal para regular la materia. En el documento instan a establecer un cuerpo independiente de supervisión de la IA, abogan por introducir un régimen de licencias para el desarrollo de los productos de IA, al tiempo que proponen ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de demandar a las empresas del sector por daños causados por la IA.

*calificada en Rusia como organización extremista, prohibida en su territorio.