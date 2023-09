Europa inicia investigación de coches eléctricos chinos: ¿una guerra comercial con Pekín?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que la Unión Europea ha decidido iniciar una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos para evitar una avalancha de importaciones baratas.

"Los mercados mundiales están ahora inundados de coches eléctricos más baratos. Y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales", declaró Von der Leyen, citada por Reuters. Ahora, la Comisión dispondrá de hasta 13 meses para evaluar si impone aranceles superiores al tipo estándar del 10 % de la UE para automóviles.

La investigación es "parte de un replanteamiento más amplio por parte de los Gobiernos de las economías desarrolladas para acercar la producción a casa, especialmente para sectores clave como los semiconductores, los productos farmacéuticos y las industrias pesadas, que se vieron perturbados durante la pandemia del covid-19", escribe Bloomberg.

Posibles consecuencias

Una persona familiarizada con el asunto afirmó a Bloomberg que la medida puede dar lugar a aranceles cercanos al 27,5 % ya impuestos por EE.UU. a los vehículos eléctricos chinos. También agregó que los aranceles de la UE podrían variar en función del productor.

Además, si el bloque impone tasas adicionales, se reducirá uno de los mercados importantes para las exportaciones chinas de vehículos eléctricos, lo que plantea la perspectiva de una cascada de medidas defensivas en lugares como el Reino Unido para proteger sus mercados de la inundación de vehículos procedentes de la UE, señala la agencia.

Mientras, una fuente al tanto de la situación indicó que los funcionarios de la UE también han estado estudiando otros sectores chinos, pero no tienen ninguna investigación en curso.

Sin embargo, según Bloomberg, "abordar las subvenciones chinas —aunque se confirme— tampoco cambiará la opinión de que los vehículos chinos son tecnológicamente avanzados y los fabricantes de automóviles europeos han sido lentos a la hora de adaptarse e innovar".

"Un veneno para la economía europea"

Tras conocerse la noticia, las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos tuvieron un comportamiento mixto. Mientras, BYD Co Ltd. y SAIC Motor Corp Ltd. cayeron más de un 3 % en China continental, Li Auto Inc. y XPeng Inc. abrieron a la baja en Hong Kong, pero se recuperaron rápidamente y ganaron más de un 1 %.

Por su parte, el Ministerio de Comercio de China expresó que la investigación es "un proteccionismo flagrante que perturbará y distorsionará gravemente la cadena de suministro de la industria automovilística mundial, incluida la UE, y tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE".

En este contexto, Pekín instó a la UE a "entablar un diálogo y consultas con la parte china para crear unas condiciones de mercado justas, no discriminatorias y previsibles para el desarrollo conjunto de la industria de vehículos eléctricos China-UE".

Mientras, Global Times escribió en un artículo que "el proteccionismo comercial se convertirá en un veneno para la economía europea" y no "impulsará la industria europea de automóviles", sino "solo repercutirá los costes en los consumidores europeos y obstaculizará la consecución de los objetivos climáticos de Europa".

"La industria automovilística europea no puede permitirse una 'guerra comercial' con China", señala el periódico, añadiendo que cualquier disputa entre las dos partes solo hará que los fabricantes de automóviles estadounidenses sean los mayores ganadores.