Congresista de EE.UU. espera que la investigación contra Biden exponga a quienes "encubrieron sus crímenes"

La republicana Marjorie Taylor Greene, congresista por Georgia, declaró este martes que le gustaría ver "una inmersión muy profunda" en el marco de la investigación de juicio político abierta por los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos contra el presidente Joe Biden "sin importar cuánto tiempo lleve".

Este martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, anunció que está dirigiendo una investigación de 'impeachment' o juicio político contra Biden.

Una red de corruptos

"Puede que llegue hasta las elecciones de noviembre. Pero lo que tenemos que hacer es investigar a Joe Biden", declaró ante la prensa la congresista, que, no obstante, abogó por ampliar las pesquisas a "la red de personas" que existen en las "agencias federales, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, la Agencia Central de Inteligencia y muchas otras, que sirven no sólo en esta administración, sino en la administración anterior y en la anterior, tal vez incluso más allá". En este sentido, la funcionaria subrayó la necesidad de descubrir a las personas que "han encubierto los crímenes de Joe Biden y toda la corrupción de la familia Biden".

"Cualquier burócrata no electo que reciba un sueldo financiado por los contribuyentes nunca debería encubrir los crímenes de un político y el pueblo estadounidense merece saber sus nombres", añadió Greene.

Inmigrantes ilegales e inflación

En este sentido, la investigación contra Biden podría ser una buena forma de empezar a liquidar la corrupción del Gobierno federal, estima la congresista por Georgia, que también cargó contra la política migratoria del actual inquilino de la Casa Blanca. Los ciudadanos de EE.UU. bajo la Administración Biden se enfrentan a "una frontera abierta y una invasión de inmigrantes ilegales", denunció.

Greene también acusó a la Casa Blanca de no saber lidiar con la inflación, mientras el pueblo estadounidense sabe que no es capaz de pagar sus facturas de electricidad y gas, y no se permite "el lujo de comprar alimentos", mientras "saben que políticos como Joe Biden, que ha estado en este cargo durante más de 50 años, se han vuelto más y más ricos cada año". Por todo ello, la republicana expresó la esperanza de que la investigación de juicio político logre "exponer la verdad".

Abrir la investigación es el primer paso en el camino hacia un juicio político, lo que podría derivar en la necesidad recabar información mediante nuevas testificaciones.

Las investigaciones de la Cámara de Representantes abiertas este año sobre los negocios extranjeros de la familia Biden han revelado una "cultura de corrupción", expuso McCarthy este martes en un comunicado. "Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción", enumeró.