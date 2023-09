El cantante Nacho Cano dice que si España no hubiese descubierto América "tú no tendrías ese iPhone"

El fundador del célebre grupo pop Mecano afirma en una polémica entrevista que países como México y Perú deberían agradecer "la llegada de los españoles" porque "si hubieran sido los ingleses, no hubieran dejado ni uno vivo".

El compositor y director de escena español Nacho Cano, fundador del célebre grupo pop Mecano, aseguró en una polémica entrevista que países latinoamericanos como México y Perú deberían estar agradecidos por la llegada de los conquistadores españoles.

"Menos mal que a México, Perú, Ecuador y El Salvador llegaron los españoles, porque si hubieran sido los ingleses, no hubieran dejado ni uno vivo", dijo en una entrevista con el diario El Mundo durante la promoción de la segunda temporada en Madrid del musical 'Malinche', dedicado a la figura de esta indígena que fue amante y consejera de Hernán Cortes y clave en la conquista de América.

"Los indígenas eran asesinados o esclavizados, y con el cristianismo se produjo una tercera vía, que era el mestizaje y la integración gracias al bautismo", agregó, sin dar más detalles.

En su segunda temporada, el musical de Nacho Cano “Malinche” tendrá varias funciones a la semana en inglés para captar más público, sobre todo al turista. Su idea es que sea un espectáculo mundial, que vaya después a México y a otros países. pic.twitter.com/1YcUGS3Xqc — Gonzalo del Prado (@GonzalodelPrado) September 13, 2023

El artista, de 60 años, explicó otros factores positivos que, según él, trajo la conquista de América.

"Tendríamos que preguntarnos por qué siempre nos enfocamos en lo negativo. Llevamos las Cartas de los Derechos Humanos, fuimos capaces de abolir la esclavitud, somos los responsables de algo tan bello como el mestizaje", afirmó.

"Si no hubiéramos descubierto América tú no tendrías ese iPhone, la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler... Y sin embargo, históricamente seguimos aceptando que somos unos hijos de puta", declaró.

"México no existe antes de que vayan los españoles"

En otra entrevista a la agencia EFE, Cano defendió la conquista de los pueblos prehispánicos, entre ellos los que habitaban en México, y el mestizaje, que según él "igualó a la gente", sin deplorar la extrema violencia con la que se hizo.

"Es la gran hazaña de la historia de España y en lo que se distingue de todos los demás imperios, que conquistaron y sometieron. Los españoles llegaron, pero crearon el mestizaje, bautizaron e igualaron a la gente. Por supuesto que se produjeron abusos, como pasa hoy en día, pero esa es la humanidad, no los españoles de hace 500 años, que eran bastante más civilizados que los de ahora desde mi punto de vista".

Preguntado por si no es extraño que un español reconstruya la historia de México, como hace él en el musical, Cano respondió que "la historia de México es la historia de España".

"México no existe antes de que vayan los españoles. Había una serie de grupos enfrentados, mayoritariamente dominados por los aztecas, que en realidad eran el 2% de la población cuando Hernán Cortés llega. Y están peleados entre todos".

"Malinche no era una traidora"

Las funciones de 'Malinche' pueden verse también en inglés, y el artista afirmó que pretende desembarcar con esta superproducción a México y EE.UU.

El polifacético artista también aseguró que la historia de México se ha contado "premeditadamente mal".

"Hay muchos errores históricos, por ejemplo uno muy simple es el de que Malinche era una traidora; no podía serlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas. He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia. Y cuando eso pasa, construyes tu presente con otro ánimo, porque no tienes que excusarte, porque también tú tienes un país que es grande desde el comienzo", explicó.