"Estamos cansados": Tucker Carlson saca un reportaje sobre la economía argentina

El reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson publicó en su cuenta de X un reportaje sobre la difícil situación económica que atraviesa Argentina, como una antesala de la entrevista con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, el ultraderechista Javier Milei, quien ganó de forma sorpresiva las elecciones primarias de cara a los comicios del próximo 22 de octubre.

"Hiperinflación y una política económica temeraria van a devastar la economía global. Viajamos a Argentina, donde esto ya está pasando", escribió el periodista junto a su reportaje de 10 minutos, en el que entrevistó a dos personas, incluida Diana Mondino, señalada por medios locales como la posible canciller de Milei.

El reportero afirma que Argentina, donde la inflación interanual llega al 124,4 %, ya no es un "país rico" como lo fue hace 100 años. "Es una de las naciones más pobres en el hemisferio occidental, casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza", sostiene, subrayando que sus líderes "han destruido el país con la devaluación de la moneda nacional".

"Сomo país gastamos más dinero del que ganamos. Es muy duro vivir y trabajar en Argentina. Estamos cansados. La gente está cansada de que todos los políticos digan lo mismo un par de años y nadie haga nada bueno", cuenta Hernán, presentado como un comerciante gastronómico.

Visita de una 'cueva'

En su material, el expresentador de la cadena Fox News viajó a una 'cueva' (una casa de cambio) en Buenos Aires para cambiar 100 dólares a pesos argentinos. "Las 'cuevas' son el único lugar del país que da el tipo de cambio real. El Gobierno miente sobre el valor de su moneda [...] Es una especie de último baluarte de honradez económica en el país", señala Tucker Carlson, quien queda sorprendido por la cantidad de fajos de pesos que recibe.

Según el periodista estadounidense, esto pone de manifiesto que la divisa argentina está "tan inflada y sin valor que ya no se la puede utilizar para comprar nada de valor", mientras que artículos como coches, casas o bicicletas "se cotizan en dólares".

"Esto es para lo que usted pasa todo el día trabajando. Y esto es con lo que usted espera alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela y comprar ropa", sintetiza, sosteniendo fajos de billetes argentinos.

Críticas hacia medios occidentales

El periodista sostiene que tanto el Gobierno como los medios occidentales y las ONG "están contentos con el 'statu quo' corrupto", por lo que "atacan a cualquiera que desafíe la forma en que se hace las cosas actualmente". En este contexto, menciona la figura de Milei que se ha presentado como candidato antisistema y que tilda a la clase política actual como "casta" y "parásitos".

"La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe", resume Tucker Carlson, al arremeter contra el diario The Washington Post y otros medios occidentales que presentan al candidato ultraderechista como "una especie de cripto nazi". Finalmente, el periodista invita a ver la entrevista con el candidato presidencial y subraya: "No se trata solo de Argentina. Se trata de usted y de su futuro también".