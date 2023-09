"Hay que serenar ánimos": López Obrador convoca a no enrarecer el clima en la campaña presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los actores políticos del país a mantener la tranquilidad en medio del proceso que ya comenzó con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

"Hay que buscar serenar los ánimos, no enrarecer la vida política", señaló este jueves durante su conferencia de prensa.

López Obrador citó como ejemplo el llamado que la víspera realizó su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para clausurar, resguardar y demoler la casa de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora Frente Amplio por México.

La campaña contra Gálvez surgió luego de que una investigación periodística denunciara que la casa se construyó sin los permisos respectivos.

"Hay que buscar serenar los ánimos, no enrarecer la vida política", señaló López Obrador en relación al tema de "quemar" la casa de la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, idea a la que el jefe del ejecutivo mostró rechazo.

"Están hablando de la destrucción de la casa de quien es representante de un movimiento. No, no, no. Ni eso ni quemar libros ni usar la picota para destruir nada", advirtió el presidente.

Conciliación

Lo deseable, agregó, es que los políticos se vean como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir.

"Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición. Yo era el peligro para México (…), sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo. No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso", dijo.

Del lado del oficialismo, insistió, no van a responder con las mismas estrategias de acoso y desinformación de la que ellos mismos fueron víctimas.

"Respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo eso porque así no se resuelven las cosas. Siempre digo que nos quedaríamos chimuelos (sin dientes) o tuertos todos, creo más en el amor al prójimo. Hay que buscar la conciliación", señaló.

Como contraste a la exacerbación del clima político, López Obrador aseguró que en la sociedad hay "bastante tranquilidad", ya que la mayoría del pueblo está "en armonía" y con "un buen humor colectivo".