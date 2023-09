Soy "una combinación atractiva en términos del producto televisivo": Todo lo que dijo Milei a Tucker Carlson

El reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson publicó este jueves su entrevista con el candidato presidencial argentino del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, que se impuso en las primarias de agosto.

Durante la entrevista, que dura una media hora, el ultraderechista habló sobre su postura acerca de la economía, la inflación, el aborto, el Ministerio de la Mujer, el cambio climático, su rechazo al progresismo y las relaciones que mantendría con Brasil, China o Rusia en caso de resultar ganador de los comicios del próximo 22 de octubre.

Milei no vaciló en decir que su popularidad se debe a sus antecedentes personales. "He sido jugador del fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de 'rock and roll'. Y, además, soy economista. Y creo que esta combinación es una combinación atractiva en términos del producto televisivo", remarcó, al añadir que su electorado ve en él a alguien que "se rebela contra el 'statu quo'".

"El problema" de Argentina

En cuanto a la situación económica actual en el país sudamericano, el aspirante a la jefatura de Estado afirmó que "el problema" radica en que Argentina "empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años".

"Ante las necesidades infinitas y recursos finitos hay un conflicto. Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado", aseveró.

"Las mujeres no son más felices"

En paralelo, Milei insistió en que, desde su punto de vista, el Ministerio de la Mujer no es necesario en Argentina, por lo que eliminaría esa cartera de su Gobierno. "Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices", señaló.

Además, aseguró que las acciones de dicho Ministerio acaban perjudicando a las propias mujeres. "Pasa lo mismo de siempre. Toda acción estatal genera un daño más grande que el que quiere corregir. [...] Quieren corregir el problema del hambre, hay más hambre, quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza [...]", dijo.

"El Ministerio de la Mujer era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas", señaló, al indicar que la igualdad ante la ley es "uno de los mayores logros del liberalismo".

El aborto como un "asesinato"

Tucker Carlson preguntó también a Milei sobre su oposición al aborto, en el contexto de una posible derogación de la ley que permite la interrupción del embarazo. "Filosóficamente, estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. En ese momento se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto", destacó el libertario. Según él, aunque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, "ese niño no es su cuerpo", por lo que el aborto es un "asesinato".

Además, el economista vinculó el tema del aborto con el cambio climático que forma parte de "la agenda socialista". "Como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre", indicó. Agregó que el planeta antes ya registraba otros picos de alta temperatura y se trata de ciclos que se repiten, "independientemente de la existencia del hombre".

¿Relaciones con "comunistas" en el limbo?

A nivel internacional, el candidato de La Libertad Avanza reafirmó su promesa de romper los lazos empresariales con China. "De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente de Rusia Vladímir] Putin no entra ahí. [El presidente de Brasil, Luiz Inácio] Lula [da Silva] no entra ahí", manifestó Milei, al añadir que quiere convertir a su posible Gobierno en un "faro moral del continente".

En este contexto, precisó que su visión no prohíbe a los argentinos seguir entablando lazos comerciales con dichos países. "Si los argentinos quieren comercializar con China, Rusia o Brasil o con quien sea, problema de los argentinos", acotó.

Preguntado sobre el expresidente de EE.UU. Donald Trump, Milei le llamó a seguir "con su lucha contra el socialismo", porque el político republicano es "uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra del socialismo y los estatistas". En esta línea, instó a los estadounidenses a no dejarse "seducir por el canto de las sirenas" sobre la justicia social.

El papa y su "injerencia política"

Por otra parte, el ultraderechista volvió a criticar duramente al papa Francisco, al afirmar que el sumo pontífice tiene una "fuerte injerencia política". Además, acusó al jefe de la Iglesia católica de tener una "fuerte afinidad" con los Gobiernos de Venezuela y Cuba.

El aspirante presidencial argentino arremetió contra el principio de justicia social del papa Francisco, porque esto implica "robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra". A criterio de Milei, el concepto de la justicia social es un "elemento central" de la visión del pontífice, lo que significa "avalar el robo" y violar así los diez mandamientos.