Miles de trabajadores del sector automotriz lanzan histórica huelga en EE.UU.

Miles de trabajadores del sector automovilístico en EE.UU. se han declarado en huelga este viernes tras no lograr llegar a un acuerdo con los tres principales fabricantes del país sobre sus nuevos contratos, indica el comunicado oficial del sindicato.

La acción, cuyas peticiones se consideran las más ambiciosas en décadas, se lanzó debido a que el plazo para las negociaciones entre la Unión de Trabajadores del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés) y los gigantes de la industria automotriz, Ford, General Motors y Stellantis (llamados 'Big Three'), venció a medianoche del jueves. Ahora, las huelgas se celebran al mismo tiempo en las fábricas situadas en las ciudades de Wentzville, Toledo y Wayne.

Entre los requisitos del sindicato figuran el aumento de salarios en 40 %, el rechazo del sistema de niveles, que crea una desigualdad salarial entre los trabajadores, y una mejor protección social, como prestaciones médicas para los jubilados, más tiempo libre remunerado y derechos para los trabajadores afectados por el cierre de fábricas.

"Sé que nuestras exigencias son ambiciosas, pero he dicho a las empresas en repetidas ocasiones que yo no soy la razón de que las expectativas de los afiliados sean tan altas. Lo que impulsa las expectativas de los afiliados son los beneficios de Big Three", expresó el presidente del sindicato, Shawn Fain.

De acuerdo con los datos de Economic Policy Institut, los ingresos de los fabricantes de automóviles aumentaron un 92 % entre 2013 y 2022, hasta un total de 250.000 millones de dólares. En el mismo período, la remuneración de los directores ejecutivos aumentó un 40 % y se pagaron casi 66.000 millones de dólares en dividendos o recompras de títulos a los accionistas. A pesar de tal éxito, los pagos por hora de los empleados han caído un 19,3 % desde 2008.

"Nuestro lema de campaña es simple: ganancias récord significan contratos récord", enfatizó Fain. Además, la UAW cuenta con un fondo especial para huelgas, con una suma total de 825 millones de dólares, que les permitirá pagar 500 de dólares semanales a los trabajadores participantes.

No es el primer paro masivo que se registra este año en EE.UU. Anteriormente, una huelga, que comenzó en mayo, reunió a los sindicatos SAG-AFTRA, que representa a unos 160.000 actores y otros trabajadores de los medios, y WGA, que agrupa a más de 11.500 guionistas de la industria audiovisual.