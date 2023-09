Primer ministro húngaro: "Nos estafaron con el grano ucraniano"

Viktor Orbán denunció que los productos agrícolas de Ucrania no llegan a los países necesitados, sino que permanecen en Europa.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha expresado este viernes en una entrevista con radio Kossuth que el grano ucraniano es "un producto comercial" estadounidense, porque se cultiva en tierras que probablemente "llevan mucho tiempo en manos de EE.UU.".

Orbán denunció que los productos agrícolas de Ucrania no llegan a los países necesitados, sino que permanecen en Europa, recogen medios locales. "Nos estafaron con el grano ucraniano, y los niños pobres africanos no ven ni un kilogramo de pan", lamentó.

Además, el primer ministro anunció que Hungría mantendrá unilateralmente la prohibición de importar grano de Ucrania si la Comisión Europea no prorroga las restricciones de suministro para cinco países europeos, que expira el 15 de septiembre. "Hasta ahora los burócratas de Bruselas no quieren ampliarla, y si no lo hacen hasta medianoche, uniremos fuerzas con varios países —Rumanía, Polonia, Eslovaquia— para ampliar la prohibición de importación a nivel nacional, lo que supondrá una gran batalla con Bruselas", declaró.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, acusó a los dirigentes de la UE y a Kiev de hacer "propaganda falsa" sobre la cuestión del suministro de grano ucraniano al mercado mundial. El canciller escribió en sus redes sociales que "los países centroeuropeos abrieron rutas de tránsito para que el grano ucraniano pudiera llegar a los puertos marítimos, desde donde podría transportarse a África".

"Y estamos dando esta oportunidad ahora, ¡pero no permitiremos la destrucción de los agricultores húngaros! Y ni la propaganda mentirosa de Bruselas ni la de Kiev nos lo impiden", subrayó.