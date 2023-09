"Protegemos a los niños": Congreso de Perú elimina el lenguaje inclusivo en comunicaciones oficiales

El Congreso de la República de Perú aprobó el jueves un dictamen que elimina el lenguaje inclusivo, con lo cual se modifica el artículo 4 de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Con 78 votos a favor, 21 en contra y cinco abstenciones, el pleno del Parlamento adoptó el nuevo texto que habla del rol del Estado "en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno".

El supuesto #LenguajeInclusivo es una de las tantas propuestas que solo obedece a una agenda extranjera, y que siempre busca socavar a la familia y el lenguaje. #JoseCuetopic.twitter.com/vada92g528 — José Cueto (@JoseCuetoAservi) September 15, 2023

"El uso de lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y varones. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos", es el texto sustitutorio.

Durante el debate, el parlamentario José Balcázar Zelada, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, señaló que esta medida busca facilitar la comunicación y el entendimiento del mensaje oral y escrito.

"Quieren ideologizar"

Este viernes la legisladora María Jáuregui, autora de la iniciativa, aclaró que la medida "no tiene nada que ver con un sesgo ideológico".

"Es para quitar todo lenguaje inclusivo que se ha puesto en textos escolares y lo único que está haciendo es distorsionar la lengua española", afirmó Jáuregui entrevistada por la emisora local Exitosa.

La congresista hizo énfasis en que lo hacen mayormente por los infantes, a quienes —opinó— "tratan de forzar una lengua que no se habla".

✅ #APROBADO | ¡DURÓ GOLPE AL LENGUAJE INCLUSIVO! 👊 Esta noche el Pleno del @congresoperu -con 78 votos a favor- acaba de aprobar el Proyecto de Ley N° 3464, de autoría de la congresista @MJAguayo63, que precisa el uso del lenguaje inclusivo, evitando su desdoblamiento… pic.twitter.com/KtdETvjt2j — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) September 15, 2023

"Estamos protegiendo a los niños (...) los quieren ideologizar", aseveró la pastora del ultraderechista partido Renovación Popular. "Estamos hablando de la seguridad de nuestra nación", enfatizó.

Jáuregui, quien lidera la Comisión de Mujer y Familia, se expresó en contra del término "todes" e indicó que con esta ley tampoco se utilizará la diferenciación "todas y todos".

Respaldo gubernamental

Antes de las palabras de Jáuregui, la ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, acudió a la sede del medio para hablar sobre varios temas. Y fue consultada sobre la eliminación del lenguaje inclusivo de los textos escolares.

"No lo vamos a observar porque en su momento hubo un informe del área técnica que dio su posición al respecto. Eso hay que trabajarlo a través de la educación cívica, del impulso de los valores, la revisión de nuestra postura frente al otro", dijo.

🔴🔵En entrevista exclusiva para Exitosa, la ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, anunció que el Gobierno no observará el proyecto de ley que elimina el lenguaje inclusivo de los textos escolares. "Es complicado para los niños usar los y las", expresó.📻 95.5 FM📡 6.1… pic.twitter.com/ogIezoXDpO — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2023

Por lo tanto, la ley será promulgada.

Ponce explicó que la meta es que "los niños comprendan lo que leen" y desacreditó el valor del lenguaje inclusivo. "Siendo una mujer puedo afirmar que el uso de 'los' y 'las' no nos hace más visibles ni nos ayuda a luchar por la igualdad", añadió.

Críticas

La abogada feminista Jeannette Llaja indicó que esta norma afecta competencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente al cual le pidió pronunciarse.

Puntualizó, en su cuenta en X, que el MIMP "ha impulsado normas de transversalización del enfoque de género incluyendo este mandato".

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán manifestó: "El lenguaje inclusivo es fundamental para promover la igualdad de género".

El Congreso acaba de aprobar una iniciativa para eliminar lenguaje inclusivo. Es increíble que ahora se pretenda regular el lenguaje y decirles a los peruanos como se tiene que hablar.El lenguaje inclusivo es fundamental para promover la igualdad de género. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) September 15, 2023

"Dicen defender a la niñez y en realidad sólo quieren imponernos su ideología", expresó, por su parte, la politóloga Paula Távara Pineda. "¡Lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene voz para luchar por sus derechos!", añadió en la red social.