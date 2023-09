Lituania retira la ciudadanía a una reconocida patinadora artística nacida en Rusia

Lituania revocó este viernes la ciudadanía a la patinadora sobre hielo Margarita Drobiazko, nacida en Rusia, a quien se le acusa de haber manifestado públicamente su apoyo al Gobierno ruso en medio del conflicto en Ucrania, informa la prensa local.

"El presidente [Gitanas Nauseda] firmó el decreto", dijo su portavoz, Ridas Jasiulionis.

La medida se tomó poco después de que el mandatario anunciara su intención de rubricar el decreto, basándose en una recomendación de la Comisión de Asuntos de Ciudadanía del país.

"Creo que las personas que quieren llevar la luz de la cultura y la bondad en las botas del agresor deben seguir haciéndolo sin la ciudadanía de la República de Lituania", dijo previamente Nauseda.

Sus comentarios parecen referirse a la carta abierta que Drobiazko, de 51 años, publicó esta semana dirigiéndose a sus "compatriotas lituanos", en la que declaró que no promueve los objetivos de la política exterior rusa, sino que solo difunde "la luz de la cultura y la bondad". "Por lo que tengo entendido, se me acusa de no expresar públicamente mi opinión política", escribió.

Drobiazko es considerada, junto con su esposo lituano, Povilas Vanagas, una de las patinadoras artísticas más laureadas en la historia de Lituania. La pareja se retiró formalmente del deporte en 2006, y ahora trabaja y reside en Rusia.

En agosto de 2022, Drobiazko y Vanagas participaron en un evento en la ciudad rusa de Sochi. Poco después, Gitanas Nauseda declaró que la decisión de conceder la ciudadanía a la atleta, otorgada en 1993 por representar a Lituania en numerosas competiciones, "parece una miserable farsa".

Por su parte, el viceministro lituano del Interior, Arnoldas Abramavicius, aseguró en julio que Drobiazko no es "una especie de terrorista", pero "el apoyo al Estado agresor puede ser tanto moral como financiero".