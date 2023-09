Critican a Joe Biden por presumir de haber dado clases en una universidad en la que nunca lo hizo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es objeto de nuevas críticas por afirmar que dio clases en la Universidad de Pensilvania (UPenn). Aunque el centro le pagó casi un millón de dólares en tres años, no hay ningún registro que certifique que realmente fuera profesor en esa entidad educativa.

"Di clases en la Universidad de Pensilvania durante cuatro años y enseñaba teoría política. Y compañeros, como ustedes lo saben, cada generación tiene que luchar por la democracia", afirmó Biden este jueves durante un discurso en el Prince George Community College de Maryland.

La respuesta del Comité Nacional Republicano no se hizo esperar y denunció que "a Biden le pagaron un millón de dólares, pero nunca dio una sola clase".

Biden firmó un contrato con UPenn en 2017, una vez finalizada su vicepresidencia bajo la Administración de Barack Obama. Según los datos publicados por The Philadelphia Inquirer, Biden cobró 371.159 dólares en 2017 y 540.484 dólares en 2018 y principios de 2019 por "un papel vagamente definido que no involucró clases regulares, sino alrededor de una docena de apariciones públicas en el campus". El salario promedio de un profesor universitario para el año académico 2017-2018 fue de 217.411 dólares, señaló el medio.

Por su parte, el periódico estudiantil de UPenn reporta que Joe Biden apareció en tres sesiones de preguntas y respuestas con el presidente de la universidad, en mesas redondas sobre la inmigración y el cáncer, en una charla sobre su libro y en una conferencia, así como en apariciones públicas con el expresidente mexicano Felipe Calderón y el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg.

Aunque Biden tiene un largo historial de errores al hablar y de adornar su biografía, sus declaraciones sobre UPenn fue una de las muchas meteduras de pata de esta semana. Este lunes aseguró erróneamente que había estado en el lugar del atentado del 11 de septiembre de 2001.

Durante una rueda de prensa el miércoles, un periodista preguntó al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sobre este y otros desaciertos del mandatario. "¿Qué pasa con el presidente? ¿Está creyendo que ocurrieron cosas que no ocurrieron o está inventando cosas al azar?", se interesó el reportero.

Tanto The New York Times como The Washington Post publicaron este miércoles artículos de opinión, en los que señalan que Biden, de 80 años, es demasiado viejo para presentarse a la reelección en 2024.