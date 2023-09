Reuters: El gigante taiwanés de chips TSMC solicita a los proveedores que retrasen las entregas

La Compañía de Fabricación de Semiconductores de Taiwán (TSMC, por sus siglas en inglés), el principal fabricante de chips por contrato del mundo, ha pedido a sus principales proveedores que retrasen la entrega de equipos de fabricación de chips de alta gama, en medio del nerviosismo reinante en la empresa por la baja demanda de los clientes, según expresaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Entre las empresas afectadas por la orden de demora figuran ASML, que fabrica equipos de litografía esenciales para la fabricación de chips de alta gama, dijo una de las fuentes.

En una entrevista con la agencia el director ejecutivo de ASML, Peter Wennink, explicó la semana pasada que algunos pedidos de sus herramientas de alta gama habían sido retrasados, si bien señaló que esperaba que fuera un problema de "gestión a corto plazo". "Hemos recibido informaciones sobre la preparación de las fábricas. No sólo en Arizona [...], sino también en Taiwán", dijo Wennink a Reuters.

Al analista Michael Roeg de Degroof Petercam no le sorprende la liquidación. "Ha habido mucho entusiasmo sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones para la industria de los semiconductores", explica Roeg, aclarando que la IA era positiva para TSMC, que fabrica chips para NVIDIA. "Sin embargo, la fortaleza de la demanda de chips de IA no es lo suficientemente fuerte como para compensar lo que está sucediendo en otros segmentos". En particular, citó como áreas problemáticas los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, los chips industriales y, más recientemente, los de automoción. "Hay muchos mercados finales que están lentos", enfatiza el analista.

Doble golpe

TSMC se ha visto obligada a retrasar un año la producción en la planta de Arizona, hasta 2025, mientras se esforzaba en contratar trabajadores y hacía frente al rechazo de los sindicatos en sus esfuerzos por atraer trabajadores experimentados de Taiwán.

"Si envías a mucha gente desde Taiwán para ayudar a construir una fábrica en Arizona, no estarán trabajando en otro lugar. Así que esto es una especie de doble golpe", dijo Wennink.

Acciones en caída

Las acciones de los proveedores de TSMC cayeron tras difundirse la información de Reuters. Así, la la neerlandesa ASML cayó un 2,5 %, lo que convirtió a la empresa en la mayor perdedora del índice STOXXE50 de la zona euro.

ASM International, una compañía de equipos, cayó un 5,6 %, mientras que BE Semiconductor, que fabrica equipos de embalaje, lo hizo un 3,3%. Las principales empresas estadounidenses de semiconductores, Applied Materials, KLA Corp y Lam Research, cayeron entre un 2,2 % y un 2,6 % en las operaciones previas a la comercialización.

Recesión de Apple

El gigante taiwanés de los chips no es el único que teme que la recuperación de la demanda pueda tardar más de lo esperado.

Apple, un cliente clave de TSMC, lanzó esta semana una nueva serie de iPhones que incluía un chip más rápido, pero no aumentó los precios, lo que refleja la recesión mundial de los teléfonos inteligentes, opina Reuters.

Mientras, Pekín ha ordenado a algunos empleados del Gobierno que dejen de usar iPhones en el trabajo, el lanzamiento por parte de la empresa de tecnología Huawei de un teléfono insignia que utiliza chips fabricados en China está causando también inquietud en TSMC, comunicó una de las fuentes de Reuters.

TSMC solía fabricar chips para Huawei, pero suspendió el suministro después de que Washington impusiera sanciones a la empresa china.

TSMC pronosticó en julio una caída del 10 % en las ventas de 2023, debido a la débil demanda de teléfonos inteligentes y de PC, así como a la incertidumbre sobre el mercado de la inteligencia artificial.

El fabricante de chips también afronta un elevado gasto de capital, que aumentó un 21 %, hasta los 36.000 millones de dólares, el año pasado, debido a los planes de expansión implementados durante el auge de los chips impulsado por la pandemia.