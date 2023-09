Un cosmódromo, aviones y una fragata: todo lo que Kim Jong-un visitó durante su viaje a Rusia

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, realizó esta semana un viaje oficial a Rusia, que destacó por sus visitas a un cosmódromo, varias plantas de ensamblaje de aviones, tanto militares como civiles, y a un buque de guerra de la Flota rusa del Pacífico.

Cosmódromo Vostochni

Kim arrancó su visita la jornada del miércoles con una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, que se celebró en el cosmódromo Vostochni, situado en la provincia de Amur. Allí, los mandatarios hicieron u recorrido por las instalaciones, incluida la plataforma del lanzamiento de cohetes Soyuz-2 y el polígono donde se construye la nueva lanzadera espacial Angará. Putin aseguró que Kim está "muy interesado en la tecnología de cohetes".

Luego, ambos líderes celebraron el encuentro formal tanto en formato de delegaciones como cara a cara. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, remarcó tras la reunión que los lazos entre Pionyang y Moscú abarcan "la cooperación en ámbitos sensibles, incluido el militar".

Plantas de aviación

El viernes, el líder norcoreano se familiarizó con el trabajo de varias plantas de aviación ubicadas en la ciudad de Komsomolsk del Amur. En particular, visitó el centro de ingeniería y los talleres de la fábrica Gagarin, así como las instalaciones del centro de producción de la división civil de la constructora Yákovlev.

Acompañado por el vice primer ministro ruso, Denís Mánturov, Kim recorrió los talleres de ensamblaje de cazas Su-35 y Su-57 de quinta generación. Asimismo, la delegación norcoreana pudo apreciar cómo se ensambla el avión de pasajeros SJ-100, la nueva versión del Sukhoi Superjet 100, fabricado con la máxima sustitución de componentes importados y que pronto deberá incorporar los motores rusos PD-8. El programa finalizó con un vuelo de demostración de un caza polivalente Su-35.

Tras su recorrido por las plantas, Kim dijo haber quedado "profundamente impresionado" por el "abundante potencial de autosuficiencia y modernidad" y "el avance vertiginoso" de la industria aeronáutica rusa.

Aviones estratégicos

La inmersión del líder norcoreano en el mundo aéreo ruso continuó el sábado en el aeródromo Knévichi de la ciudad de Vladivostok. Allí, junto con el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, Kim inspeccionó un bombardero portamisiles supersónico Tu-160, un bombardero turbohélice Tu-95MS y un avión supersónico portamisiles Tu-22M3 que constituyen el componente aéreo de las fuerzas estratégicas nucleares del país.

Asimismo, examinó un misil hipersónico Kinzhal, sin análogos en el mundo, instalado en un caza interceptor MiG-31. Entre otras aeronaves, Kim observó de cerca un avión de asalto Su-25SM3 y un avión de largo alcance Tu-214.

Fragata modernizada

Tras conocer de cerca el poderío aéreo ruso, el líder norcoreano subió este sábado a la fragata Marshal Sháposhnikov, atracada en el puerto de la ciudad de Vladivostok. Allí, conoció el armamento con el que está equipado el buque, como lanzatorpedos y lanzaderas de bombas.

A Kim le presentaron los últimos sistemas instalados en la fragata, construida a mediados de los años 80, como parte de una modernización profunda. Concretamente, Kim se familiarizó con las prestaciones de los misiles antibuques Urán, los misiles de crucero Kalibr, así como con una pieza de artillería automática A-190 de calibre 100 mm.

Durante el recorrido, Kim observó también el punto de mando central del buque, donde le pusieron al tanto de sus sistemas de control, incluidos los nuevos equipos de navegación del sistema de posicionamiento ruso Glonass, que dotan a la fragata con la capacidad de realizar misiones en cualquier lugar del océano mundial.

Programa cultural

Aparte de visitar complejos industriales y militares, el líder norcoreano participó en varios eventos culturales. Por ejemplo, el gobernador de la región de Jabárovsk, Mijaíl Degtiariov, mostró a Kim un ejemplar de 1984 de la revista 'Corea' dedicada a la visita de su abuelo, Kim Il-sung, a la URSS. Mientras, este sábado el líder norcoreano llegó al el Teatro Mariinski en Vladivostok para contemplar el ballet 'La bella durmiente'.

¿Acuerdos de armas?

Ante los señalamientos de posibles acuerdos armamentísticos en la prensa occidental, el vocero presidencial ruso aseguró ya el viernes que Moscú y Pionyang no firmaron acuerdos en materia de cooperación técnico-militar. "No, no se ha firmado ningún acuerdo sobre este tema ni sobre ningún otro. Y no había tales planes", dijo Dmitri Peskov.

Por su parte, Putin indicó en su reunión con su par bielorruso, Alexánder Lukashenko, que Moscú no va a violar ningunas sanciones introducidas contra Pionyang a nivel de la ONU, pero buscará oportunidades para desarrollar las relaciones con Corea del Norte como país vecino.

Entretanto, el embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexánder Matsegora, declaró este mismo sábado que Kim continúa su visita y se desconoce la fecha de su partida de vuelta a su país.