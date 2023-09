La Casa Blanca corrige un lapsus de Biden sobre los afroamericanos e hispanos "sin diploma de secundaria"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, volvió a sufrir un lapsus verbal el pasado viernes en el colegio universitario Prince George (Maryland), cuando, en pleno discurso sobre la situación económica del país, dijo que los afroamericanos y los trabajadores hispanoparlantes no tienen "diplomas de escuela secundaria".

Biden estaba presumiendo de los logros de su mandato en materia económica, cuando declaró: "Hemos visto mínimos históricos en el desempleo —y me he centrado en esto toda mi carrera—, en particular para los afroamericanos y los trabajadores hispanos y los veteranos, ya saben, los trabajadores sin diploma de escuela secundaria".

Sin embargo, a tenor de la transcripción oficial publicada por la Casa Blanca, el mandatario se desvió del texto del discurso y 'se comió' la conjunción 'and' ('y', en español), de tal forma que los afroamericanos, los trabajadores hispanos y los veteranos pasaron a quedar identificados con aquellos que no acabaron la escuela secundaria.

De este modo, el discurso 'ideal' de Biden debería haber sonado así: "Hemos visto mínimos históricos en el desempleo, especialmente —y me he centrado en esto toda mi carrera—, para los afroamericanos y los trabajadores hispanos y los veteranos, y los trabajadores sin diploma de escuela secundaria".

A varios medios, incluido el diario The New York Post, no les pasó desapercibido el desliz del mandatario. Asimismo, la cuenta RNC Research, que administra el Comité Nacional del Partido Republicano, que asegura dedicarse a "desenmascarar las mentiras, la hipocresía y las fracasadas políticas de extrema izquierda de Joe Biden", publicó el video con el lapsus en su cuenta de X. Paralelamente, muchos usuarios se burlaron del presidente o condenaron su actitud 'racista'.

A lo largo de su mandato, el actual inquilino de la Casa Blanca, que el próximo 20 de noviembre cumplirá 81 años, se ha visto envuelto reiteradamente en situaciones comprometedoras, generando dudas sobre su salud.

Entre otros críticos de Biden, más allá de sus detractores políticos, destaca el magnate Elon Musk, quien llegó a afirmar recientemente que "el verdadero presidente de EE.UU. es quien controla el teleprónter".