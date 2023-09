Lavrov: "EE.UU. está librando una guerra contra Rusia"

El canciller ruso prefirió no comentar las informaciones acerca de la posible entrega a Kiev de misiles de largo alcance por parte de Washington, porque "cambia de opinión como de camisa".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró en declaraciones al programa 'Moscú. Kremlin. Putin', emitido este domingo, que EE.UU. "dirige" el conflicto en Ucrania, librando de esa forma "una guerra" contra Rusia.

"Digan lo que digan, ellos [EE.UU.] dirigen esta guerra, suministran armas, municiones, datos de inteligencia, datos de satélites, libran una guerra contra nosotros", declaró el canciller al margen del Foro Económico Oriental (Vladivostok, Lejano Oriente ruso), en respuesta a una pregunta sobre la disposición de EE.UU. de suministrar municiones de racimo de largo alcance.

Lavrov señaló que la posible entrega de misiles con un alcance más largo por parte de Occidente no cambiará la situación en Ucrania. "No estoy en condiciones para comentar sus declaraciones [de los estadounidenses]. Cambian de opinión como de camisa. Puede que preparen a la opinión pública. Pero esto no cambiará la esencia de lo que está sucediendo. Es un hecho", dijo.

"Y lo que ocurre es que a Ucrania la han estado preparando durante muchos años para luchar con sus manos y sus cuerpos e infligir una derrota estratégica a Rusia", sintetizó el jefe de la diplomacia rusa.

Misiles 'en el aire'

Este mismo martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que la entrega a Kiev por parte de Washington de municiones con uranio empobrecido, así como de racimo, no influye en la situación en el frente y solo "prolonga" las hostilidades. El mandatario señaló que EE.UU. apostó por este envío debido a sus dificultades para producir proyectiles de 155 mm de calibre con ojivas convencionales.

Mientras, EE.UU. sigue sopesando la entrega de misiles tácticos ATACMS, que cubren distancias de más de 300 kilómetros y pueden ser disparados desde el lanzamisiles múltiple HIMARS o M270, de los que dispone el Ejército ucraniano.

Asimismo, el Gobierno de Alemania dio a entender esta semana que podría suministrar misiles de crucero Taurus, con un alcance de 500 kilómetros, en una o dos semanas, si bien aludió a que aún necesita ponderar la decisión. Estos proyectiles, al igual que los misiles británicos de largo alcance Storm Shadow o que su análogo francés SCALP-EG, se lanzan desde aviones.