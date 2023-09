Máximo militar de EE.UU. se contradice a sí mismo: El globo "espía" chino no estaba espiando

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el general Mark Milley, reveló a CBS News que el globo chino, que fue derribado a principios de febrero, no estaba espiando.

"La comunidad de inteligencia, su evaluación —y es una evaluación de alta confianza— [es] que no hubo ninguna recopilación de inteligencia por parte de ese globo", afirmó el alto funcionario.

El general Mark Milley también señaló que hay "varias teorías" sobre lo que hacía el globo chino sobre Estados Unidos. Una de ellas es que fue arrastrado por fuertes corrientes de viento a una altitud de 60.000 pies (unos 18 kilómetros).

"Esos vientos son muy fuertes. El motor de ese aparato no puede soportar el viento a esa altitud", explicó.

"En resumen, ¿era un globo espía, pero no espiaba...?", preguntó David Martin, corresponsal de CBS News. Al respecto, Milley precisó que se trataba de un "globo espía" que "con un alto grado de certeza no obtuvo información de inteligencia y no transmitió ninguna información de inteligencia a China".

Hace siete meses, Estados Unidos derribó un globo chino que Pekín ha afirmado repetidamente era de naturaleza civil. El incidente ocasionó un deterioro en las relaciones entre ambos países.