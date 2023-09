Zelenski tacha de "difícil" la situación en el frente

El presidente ucraniano admitió que la contraofensiva de las tropas del país "no es muy rápida".

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que la situación en el frente es complicada, mientras que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas del país no se desarrolla al ritmo deseado.

"Es una situación difícil. Seré completamente honesto con ellos. Tenemos la iniciativa. Esto es un plus. Detuvimos la ofensiva rusa y pasamos a la contraofensiva. A pesar de esto, no es muy rápida. Es importante que estemos avanzando cada día y liberando el territorio", afirmó el mandatario durante una entrevista con la CBS News, emitida el pasado domingo.

La cadena indicó que trincheras, campos minados y artillería detuvieron el paso de vehículos blindados y ahora en la zona se lleva a cabo "el duelo artillero" en cuyo marco se disparan unas 40.000 municiones cada día.

Al ser preguntado sobre posibles cambios en el frente de batalla tras el deterioro de las condiciones climáticas, Zelenski destacó que necesitan "liberar su territorio tanto como sea posible y avanzar". "No podemos perder el tiempo. Olvídense del tiempo y cosas similares. En lugares donde no podemos atravesar en un vehículo blindado, vamos a volar. Si no podemos volar, vamos a enviar drones", afirmó en ese contexto.

En este sentido, el mandatario sostuvo que el otoño pasado los socios de Ucrania empezaron a "relajarse" y entregaron a las tropas de Kiev "armas en espera de que el tiempo mejore en primavera".