EE.UU. solicita ayuda al público para localizar el F-35 que habría viajado en 'estado zombi' tras eyectarse el piloto

Las autoridades militares de EE.UU. continúan la búsqueda del caza F-35 Lightning II que sufrió el domingo una emergencia de carácter desconocido mientras realizaba un vuelo en Carolina del Sur, obligando a su piloto a eyectarse de forma segura sobre la localidad de North Charleston.

La Base Conjunta de Charleston solicitó al público en sus redes sociales información que pudiera ayudar a localizar la aeronave. "Basándonos en la última posición conocida del avión y en coordinación con la Administración Federal de Aviación, estamos centrando nuestra atención al norte de JB Charleston, alrededor de los lagos Moultrie y Marion", detalló la institución.

El transpondedor del caza, un aparato que emite una señal en una frecuencia determinada y ayuda a localizar el vehículo, no estaba funcionando "por alguna razón que aún no hemos determinado", declaró Jeremy Huggins, portavoz de la Base Conjunta de Charleston, citado por The Washington Post. "Por eso lanzamos la solicitud pública de ayuda", añadió.

Por su parte, la congresista Nancy Mace criticó la forma en la que las autoridades llevan adelante la búsqueda. "¿Cómo diablos se pierde un F-35? ¿Cómo es que no hay un dispositivo de rastreo y le estamos pidiendo al público que encuentre un caza y lo entregue?", escribió la representante republicana en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

'Estado zombi'

Asimismo, el Departamento de Defensa afirmó que el F-35B fue puesto en piloto automático antes de que se ejectara el aviador. Estas aeronaves pueden permanecer en 'estado zombi' por períodos prolongados, mucho después de que su conductor abandone la cabina.

Los F-35 se encuentran entre los aviones de combate más avanzados del mundo, conocidos por su cuerpo aerodinámico y las cualidades que les permiten protegerse de detecciones. "El avión es sigiloso, por lo que tiene diferentes revestimientos y diseños que lo hacen más difícil de detectar que un avión normal", aseguró Huggins, sin precisar cuál fue la causa de la eyección del piloto ni en qué tipo de misión se encontraba.