Confirman la primera muerte por un brote de dengue en el estado mexicano de Tabasco

La secretaria de Salud del estado mexicano de Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, confirmó la muerte de una persona por dengue en la ranchería Anacleto Canabal, situada en el municipio de Centro, donde existe un brote de esta enfermedad tropical transmitida por mosquitos.

"Estamos preocupados, porque esto no se va a acabar si la gente no nos ayuda a quitar de sus patios los charcos, el agua y lo que se acumula. Esta es la época fuerte para dengue, ojalá que nos puedan ayudar porque, la verdad, no damos abasto", comentó a la prensa.

Cualquier recipiente o lugar que contenga agua puede ser un criadero, por lo que deberás: Lavar, tapar, voltear o tirar. Con solo estas 4 acciones puedes prevenir el #Dengue Recuerda que puedes evitar enfermarte. #MataAlMosquitopic.twitter.com/oI17Gygmje — SSalud Tabasco (@SSalud_Tab) September 15, 2023

"No estamos en una etapa grave todavía (...) hay más de 100 casos. No hay tantos casos nuevos, pero estamos empezando las lluvias [cuando proliferan los mosquitos]. Eso puede destaparse en un ratito", explicó.

"Número récord de infecciones"

El doctor Raman Velayudhan, jefe del Programa Mundial de Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, dijo en julio que la incidencia del calentamiento global, acompañado de temperaturas promedio más altas, precipitaciones y períodos más prolongados de sequía, podría provocar un número récord de infecciones por esa enfermedad en todo el mundo.

Según Velayudhan, el número de casos de dengue pasó de medio millón en 2000 a más de 4,2 millones en 2022. El organismo de la ONU destaca que la prevención es clave.