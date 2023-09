Una mujer fallece tras el incendio de una vivienda en la capital de Colombia

Un incendio registrado este lunes en la madrugada dentro de una vivienda en Colombia dejó el saldo de una mujer fallecida y causó lesiones a una menor de edad, que actualmente se encuentra hospitalizada.

Según el cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, el hecho se produjo en la calle 67 con carrera 17 del sector Chapinero, en la capital del país. Los uniformados prestaron atención prehospitalaria a ambas víctimas, afectadas por la inhalación de humo, y las trasladaron en ambulancias a un centro de salud.

Sin embargo, la Secretaría de Salud reportó que la mujer adulta falleció luego de haber sido rescatada. De momento, la unidad de investigación judicial indaga las causas del incidente.

ActualizaciónSecretaría de Salud reporta una persona, de las rescatadas, sin signos vitales. Se activa unidad de investigación judicial para realizar las acciones pertinentes. pic.twitter.com/PFmXx48Lqy — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 18, 2023

Según el medio local Noticias Caracol, la mujer fallecida tendría alrededor de 50 años de edad. Además de la menor hospitalizada, otras tres personas fueron rescatadas sin lesiones del incendio, que se inició cerca de las 4:30 de la madrugada.

En las labores de rescate, añade el medio, fue importante la intervención de Manuel Chavarro, un médico general que pasaba por la zona al momento de los hechos y que se detuvo dar reanimación cardiopulmonar (RCP) a la menor de edad, que fue la primera víctima que sacaron de la vivienda en llamas.

La niña estaba "inconsciente, no respondía al llamado, sin pulso", dijo Chavarro. "Realmente no sé cuánto, por ahí tres, cinco minutos. Hice un ciclo. Revisé pulso, tenía pulso, ya respondía al llamado, y fue cuando llegó una ambulancia", comentó el médico, quien agregó que a la mujer adulta también le aplicó RCP durante varios minutos, pero no la pudo reanimar.