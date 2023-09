Encuentran los restos del caza F-35 Lightning II de EE.UU. accidentado tras eyectarse el piloto

Previamente, se informó que las autoridades militares estadounidenses no podían localizar el avión debido a problemas técnicos no determinados.

Fueron encontrados los restos del caza F-35 Lightning II, que sufrió un accidente de carácter desconocido el pasado domingo, mientras realizaba un vuelo en el estado de Carolina del Sur, obligando a su piloto a eyectarse de forma segura, confirmó este lunes la Base Conjunta de Charleston.

De acuerdo con un comunicado, el personal de la base y de la Estación Aérea Beaufort del Cuerpo de Marines de EE.UU., "en estrecha coordinación con las autoridades locales, ha localizado un campo de escombros" en el condado de Williamsburg, a 2 horas al noreste de la base de Charleston.

Se señala que los residentes locales "deben evitar la zona mientras el equipo de recuperación garantiza la seguridad del campo de escombros".

Previamente, este lunes se dio a conocer que las autoridades militares estadounidenses no podían localizar el caza, ya que su transpondedor, un aparato que emite una señal en una frecuencia determinada y que ayuda a localizar la aeronave, no estaba funcionando "por alguna razón que aún no ha sido determinado".