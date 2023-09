Musk considera cobrar a los usuarios de X una "pequeña cantidad de dinero"

La red social X (anteriormente Twitter) puede dejar de ser un servicio gratuito y pasar a cobrar a sus usuarios, explicó este lunes el propietario de la plataforma, Elon Musk, en una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Estamos pasando a tener un pequeño pago mensual por el uso del sistema", indicó el empresario estadounidense sin dar detalles sobre el costo de la suscripción o sobre cuándo se producirá ese cambio. "Solo queremos que sea una pequeña cantidad de dinero", recalcó.

Según Musk, un sistema de pago en la plataforma "es la única manera" de "combatir vastos ejércitos de bots". Aunque existe un claro interés financiero, el magnate insistió en que convencer a la gente de que pague por el servicio es la solución para deshacerse de las cuentas falsas.

"Un bot cuesta una fracción de centavo, llámalo una décima de centavo, pero, aunque tenga que pagar unos pocos dólares o algo así, el costo efectivo de los bots es muy alto", afirmó. Cada vez que quien cree uno de esos programas quiera crear otro, necesitaría abrir un nuevo perfil y, por consiguiente, pagar de nuevo.

No está claro si sus declaraciones son una señal de planes más firmes. Si bien la compañía no se ha pronunciado oficialmente, no es la primera vez que el empresario evalúa la posibilidad de cobrar por el uso de X.

En noviembre pasado, fuentes familiarizadas con los planes de Musk informaron que el magnate estaba considerando monetizar la red de microblogueo por medio de un muro de pago. Según los reportes de ese entonces, una de las opciones consistiría en permitir a todos los usuarios acceder al sitio durante un tiempo determinado por mes y, posteriormente, pedir que abonaran una suscripción para seguir navegando.

