"¿Protegerme de qué?": la futbolista Jenni Hermoso reacciona a su exclusión de la selección española

La jugadora de la selección femenina de fútbol de España Jenni Hermoso se pronunció este martes sobre las recientes declaraciones de la nueva directora técnica del equipo, Montse Tomé, quien resolvió dejarla temporalmente por fuera de la lista de convocadas para los próximos partidos, afirmando que esa sería "la mejor manera de protegerla".

"Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras, cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convoca para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién? ", escribió en un comunicado Hermoso, protagonista de la polémica por el beso no consentido que recibió de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La futbolista también criticó la decisión de Tomé y su cuerpo técnico de convocar a varias de las jugadoras que habían renunciado el año pasado a la selección por su inconformidad con el antiguo entrenador, Jorge Vilda, y que la semana pasada reiteraron su rechazo al equipo nacional hasta que no haya cambios profundos en la RFEF.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabópic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas", agregó Hermoso.

La determinación de la RFEF es un "estrategia de división y manipulación" para intimidar a las deportistas con "repercusiones legales y sanciones económicas", opina Jenni. Y es que la decisión de las españolas de no jugar con la Roja les podría acarrear sanciones en caso de que sean oficialmente convocadas y no acudan al llamado. Esta situación demuestra que "nada ha cambiado a día de hoy y confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo", continuó.

"Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF", manifestó Hermoso.