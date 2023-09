Ordenan a un artista danés devolver más de 70.000 dólares a un museo tras presentar marcos vacíos como obras de arte

Jens Haaning asegura que está conmocionado por la sentencia y que no tiene la suma que debe.

En 2021, Jens Haaning recibió 76.400 dólares del Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg (Dinamarca) para reproducir una de sus obras anteriores que consistía en dos marcos de vidrio llenos de billetes (coronas danesas y euros) que reflejaban los ingresos anuales en Dinamarca y Austria, respectivamente. Sin embargo, el artista cambió de opinión y decidió enviar al museo los marcos vacíos, calificando la creación como "obra de arte".

Haaning bautizó su nuevo trabajo como 'Toma el dinero y corre' y se quedó con la suma que le había prestado el museo. Sin embargo, este lunes un tribunal de Copenhague determinó que debía devolver gran parte del dinero, informaron medios locales.

Al mismo tiempo, la Justicia resolvió que Haaning debía quedarse con 40.000 coronas danesas (unos 5.700 dólares) por concepto de honorarios y derechos de visualización, ya que el museo presentó los marcos vacíos en una exposición.

En este contexto, el artista conceptual danés presentó una contrademanda en la que exigió el pago de 550.000 coronas (79.000 dólares) por infracciones de derechos de autor de la obra. Según argumenta, el museo permitió la redistribución ilegal de fotografías de su trabajo después de que los medios de comunicación empezaron a escribir sobre el tema. Al respecto, el tribunal continúa sin considerar que tal acción sea una violación.

En diálogo con la radiodifusora local DR, Haaning aseguró que estaba conmocionado por la sentencia, pero que, al mismo tiempo, imaginaba que eso sucedería. Además, confiesa que no tiene dinero suficiente para compensar al museo, y que evaluará con su abogado las posibilidades de ganar una apelación. "Ha sido bueno para mi trabajo, pero también me pone en una situación ingobernable en la que no sé realmente qué hacer", declaró.