Los 'chats' de Ayotzinapa: López Obrador propone consultar a familiares de víctimas antes de publicarlos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que los 'chats' y grabaciones vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que fueron obtenidas por autoridades de EE.UU. tras interceptar las comunicaciones a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, deben ser publicadas para que sean conocidas por el país latinoamericano.

Consultado el lunes durante su rueda de prensa matutina, sobre la posibilidad de que estos expedientes sean abiertos en México antes que los difunda el Gobierno de EE.UU., López Obrador dijo que primero deben consultar a la Fiscalía y pedir permiso a los padres de las víctimas de Iguala.

"Sí, sí, hay que hacer la consulta, porque es parte de la investigación (...) Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para no dar información, para ocultar información", comentó el mandatario.

El presidente @lopezobrador_ indicó que grabaciones del Caso Ayotzinapa en poder de autoridades de EE. UU. ya fueron entregadas a México y con base en ellas se han ordenado detenciones. Esta semana, el primer mandatario se reunirá con padre de los jóvenes desaparecidos. pic.twitter.com/Ii1EOAt4RP — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2023

López Obrador recordó que desde hace dos años pidió a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, que enviara a México todas las grabaciones sobre los hechos ocurridos durante y después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Además, detalló que Washington les informó por escrito que ya no tienen en su poder más información sobre el caso.

El mandatario añadió que este material, que actualmente está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), ha servido para adelantar la investigación del caso, e incluso, "con fundamento en ellas, se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo eso se va a informar en unos días", declaró.

Entre tanto, López Obrador recordó que esta semana sostendrá un encuentro con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la víspera de cumplirse nueve años de estos hechos.

Nueve años de la desaparición

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos cuando circulaban en autobuses por Iguala, en el estado de Guerrero.

El crimen contra los estudiantes normalistas fue orquestado por Guerreros Unidos, con la complicidad de policías municipales, estatales, federales y el Ejército.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!