Erdogan, molesto con una periodista: "No tiene derecho a interrumpir. Respéteme"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha enfadado por el comportamiento de la periodista estadounidense Amna Nawaz, de la cadena de televisión PBS, quien le interrumpió durante una entrevista.

El presidente respondía a la pregunta de la periodista sobre el encarcelamiento del activista Osman Kavala y del excopresidente del prokurdo Partido de la Democracia de los Pueblos, Selahattin Demirtas, cuando Nawaz intentó hacer algunas preguntas aclaratorias, interrumpiendo al líder turco.

"No interrumpa. No tiene derecho a interrumpir. No va a interrumpirme. Y respéteme. Y también va a respetar el juicio del poder judicial", le dijo Erdogan a la periodista, exigiendo que se respeten las decisiones de los tribunales turcos.

Además, subrayó que su país "es un Estado de Derecho" y respondiendo a la pregunta de la periodista señaló que exactamente por eso no podía influir en modo alguno en las decisiones judiciales. "Tales decisiones solo pueden ser tomadas por el poder judicial. Y si esto es lo que el poder judicial ha decidido hacer, que se respeten y ejecuten las decisiones o las sentencias del poder judicial. No estoy en condiciones de servir en nombre del poder judicial", explicó.