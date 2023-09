Suspenden operación de 60 trenes de carga en México para evitar viaje de migrantes rumbo a EE.UU.

Ferromex, una compañía privada de ferrocarriles de México, anunció este martes la suspensión temporal de trenes de carga "para proteger la integridad de las personas migrantes", según se lee en un comunicado publicado en X por su casa matriz, Grupo México Transportes.

En el documento se refiere que "en días recientes se registraron cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos entre los grupos de personas, que de manera individual o en familias, integradas incluso por niñas y niños, abordaron en su ruta hacia el norte, trenes de carga, a pesar del grave peligro que ello implica".

De acuerdo con el recuento de la empresa, en las últimas jornadas "se ha incrementado de manera significativa" la presencia de personas migrantes en patios de operaciones y vagones de carga en las rutas asentadas sobre el corredor migratorio hacia EE.UU.

Ferromex, que ahora mismo tiene detenidos 60 trenes, ya advirtió a sus clientes que esta medida afectará provisionalmente "el servicio ferroviario de carga para las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional".

El pasado domingo, un grupo de migrantes fue captado a bordo de un ferrocarril de carga conocido como 'El Tren de la Muerte', cuyo destino es Ciudad Juárez, próxima a la frontera con los EE.UU.

De acuerdo con reportes de prensa también referidos por la compañía en su comunicado, cerca de 1.000 personas están ocupando vagones de los trenes de la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras que en otros lugares las cifras de varados a la espera del próximo tren podrían sobrepasar las 1.500.

Antes de hacerse pública la suspensión temporal de las rutas operadas por Ferromex con destino al norte del país, Fox News registró la salida de un convoy de carga en Zacatecas, con decenas de migrantes en los techos de los vagones.

La frontera más letal

México es prácticamente una parada obligada para los migrantes que intentan llegar hacia territorio estadounidense por vía terrestre. El paso fronterizo fue catalogado por la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), en su más reciente informe, como la frontera terrestre "más letal del mundo".

Según el organismo, que está adscrito al sistema de Naciones Unidas, al menos 686 personas fallecieron en 2022 en su intento por cruzar hacia EE.UU., de las cuales 307 habrían perecido en su tránsito por los desiertos de Sonora y Chihuahua.

Pese al endurecimiento de las políticas migratorias de Washington, el número de personas que emprenden el camino hacia el Norte desde México está creciendo.

Al cierre del tercer cuatrimestre de 2022, se reportó que los agentes fronterizos de EE.UU. habían registrado el ingreso de 2,2 millones de extranjeros, refiere el 'think thank' Migration Policy Institute, que estima que el enfoque actual de las autoridades es "incongruente" con la realidad. El dato no incluye a quienes lograron burlar el radar policial, pero sí a los capturados y expulsados.

La ineficacia de esta estrategia ya ha sido señalada por la OIM, ya que la evidencia muestra que la militarización y criminalización no ha frenado los flujos y, antes bien, ha dirigido a los migrantes hacia rutas más peligrosas controladas por el crimen organizado.

Sobre esto, la organización no gubernamental InSight Crime reveló que en 2022, las redes de tráfico de personas controladas por grupos irregulares armados generaron ganancias en el orden de los 12.000 millones de dólares.