Campeona de MMA revela que intentó suicidarse en un accidente automovilístico

Estaba atormentada por no poder presentarse a revalidar su título debido a que no podía bajar de peso.

Angela Lee, luchadora estadounidense-canadiense campeona de peso átomo (52,2 kg) del torneo ONE de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), reveló este martes en un video que el accidente automovilístico que sufrió hace 6 años, y que le impidió defender su título, fue un intento de quitarse la vida.

Un "arma de doble filo"

Según Lee, que entonces tenía 21 años, estaba en medio de una reducción de peso muy difícil, de alrededor de 5,5 kg, antes de su pelea y su cuerpo no respondía de la manera que necesitaba. Lee describe que buscó desesperadamente una salida para no tener que competir. "Quería terminar con lo que fuera que estaba sintiendo. Porque sentí que esa era mi única opción. No pude ver más allá de ese momento. […] Tenía demasiado miedo de lo que mi familia pensaría de mí, de lo que pensaría el mundo. No quería decepcionar a nadie", comentó.

"Me dije a mí misma: si no haces esto, lo perderás todo. Y, como deportista, con toda honestidad, esa mentalidad puede resultar útil y motivadora. Pero también es un arma de doble filo", señaló Lee y agregó: "No podía dejar de pensar en la vergüenza que resultaría si no podía pelear. Como alguien que nunca se había perdido ninguna competición en toda su vida, eso me aterrorizó […] Fue todo o nada".

El remordimiento

Atormentada con esta situación, Lee decidió acabar con su vida a bordo de su auto en un peligroso tramo de carretera. Después del accidente, Lee sostiene que le tomó mucho tiempo poder perdonarse a sí misma por el intento de suicidio y subrayó que solo su marido sabía la verdad de lo sucedido. "Todo lo relacionado con este proceso de curación ha sido un desafío", dijo. "No ha sido nada fácil. Pero cada vez que comparto mi historia con otra persona… todavía lloro. Las lágrimas todavía caen. Mi voz todavía tiembla. Pero cada vez mejora un poco", señala.

La superación del trauma

"Ahora me doy cuenta de que soy solo un ser humano, todos lo somos. No estamos destinados a vivir una vida perfecta e impecable. He aprendido que esta vida es vida. Se trata de crecer y aprender a aceptarse a uno mismo. Algunos días son buenos, otros son difíciles, pero cada día elijo seguir luchando", recalcó Lee. Señala que todavía le quedan muchos días difíciles, pero que se siente mejor preparada para afrontarlos ahora. "Tengo herramientas que puedo usar y personas con las que puedo contar para hacerles saber cómo me siento", destacó.

Lee fundó hace poco una organización sin fines de lucro llamada Fightstory, orientada a mejorar la salud mental. Las personas allí pueden compartir sus batallas personales entre sí. "El 26 de diciembre de 2022, mi hermana menor, Victoria, se quitó la vida", reveló Lee. "Fightstory se inspiró en Victoria y la extraordinaria vida que vivió con tan solo 18 años. Fightstory es tanto suya como mía. Es algo que creamos juntas, para salvar vidas e intentar hacer del mundo un lugar mejor. Queremos que la gente sepa que, aunque usted se sienta solo en su lucha contra la salud mental, no está solo", puntualizó.

"No se trata de ser fuerte todo el tiempo. No es necesario fingir ni fingir que todo está bien. Hay mucha fuerza en la honestidad y en pedir ayuda. Y todos podemos estar ahí el uno para el otro", explicó.