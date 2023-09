Niño de un año muere por fentanilo hallado en una guardería de Nueva York

Un niño de un año llamado Nicholas Dominici falleció el pasado viernes en Nueva York luego de haber sido expuesto a fentanilo mientras dormía una siesta en una guardería. Tres menores más, con edades entre los 8 meses y los 2 años, que también entraron en contacto con el potente narcótico, tuvieron que ser reanimados y terminaron hospitalizados, informa la agencia Associated Press.

Grei Méndez, quien dirigía el jardín infantil, ubicado en un apartamento del distrito del Bronx, llamó a los servicios de emergencia para alertar de que los niños bajo su cuidado no respondían. Nicholas fue declarado muerto en un centro médico. Durante la inspección del inmueble fueron descubiertos rastros de fentanilo debajo de la estera donde él y los otros infantes habían estado durmiendo, aseguró este lunes el detective de la Policía de Nueva York Joseph Kenny, citado por el medio.

Méndez fue arrestada junto con Carlisto Acevedo Brito, que alquilaba una de las habitaciones del departamento. Las autoridades recuperaron de un armario del pasillo de la vivienda alrededor de un kilogramo de fentanilo, junto con una prensa utilizada para combinar la sustancia con otros estupefacientes. En el cuarto que ocupaba Acevedo Brito se descubrió un aparato similar, que también es usado por traficantes para empaquetar, distribuir y vender drogas.

Los detenidos fueron acusados de posesión de narcóticos y por conspiración para su distribución con resultado de muerte, y se enfrentan a once cargos federales, que incluyen asesinato, homicidio involuntario y agresión. Un abogado de Méndez dijo que su clienta niega los cargos y que no sabía que Acevedo Brito, primo de su esposo, almacenaba drogas en la guardería. No obstante, los investigadores han reunido evidencia que apunta a que ambos acusados habrían intentado encubrir la presunta operación de narcóticos dentro del apartamento. Las autoridades están buscando al marido de Méndez para interrogarlo.