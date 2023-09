Escándalo, huelgas y reclamos: el camino de las futbolistas españolas hasta el acuerdo con su Federación

🗣️ Alexia Putellas se pronuncia tras el entrenamiento⁉️ "Se han ido dos compañeras porque no estaban a gusto, ¿las que os quedáis lo estáis?"😯 "No me quedo precisamente por estar a gusto”📹 @ivaanherraiz 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/9ofrQD41bF